Fredagens Premier League-rykter

Erling Braut Haaland har besøkt tyske storklubber den siste tiden, men både Juventus og Manchester United vil ha et ord med i laget før 19-åringen bestemmer seg.

Manchester United føler seg trygge på at klubben sitter i en god posisjon i jakten på den engelske landslagsspilleren Jadon Sancho. 19-åringen spiller til daglig for tyske Borussia Dortmund og følges av en rekke storklubber. United skal også ha håp om å sikre seg Christian Eriksen fra Tottenham i løpet av januar, skriver The Mirror.

Erling Braut Haaland har denne uken besøkt de tyske bundesligaklubbene RB Leipzig og Borussia Dortmund. Ifølge The Guardian vil imidlertid 19-åringen ha samtaler med både Juventus og Manhester United før han bestemmer seg for fremtiden.

Napoli har et håp om å låne Lucas Torreira fra Arsenal i januar. Dersom London-klubben ikke er villig til å slippe 23-åringen på lån, vil italienerne legge 21 millioner pund på bordet, skriver Il Mattino. Napoli ansatte nylig Gennaro Gattuso som ny trener.

Spinnville rykter har koblet Marouane Fellaini til Tottenham denne vinteren, men ikke overraskende avviser belgieren at det er aktuelt. Det gjør 32-åringen, som nå spiller for Shandong Luneng i Kina, i et intervju med Eleven Sports.

Paulo Gazzaniga har voktet Tottenham-buret med vekslende hell etter at Hugo Lloris pådro seg en stygg skade i armen tidligere i år. Spurs ønsker nå å tilby argentineren ny kontrakt, skriver Footall Insider.

Ifølge Daily Mail vurderer Chelsea å bruke sin tilbakekjøpsklausul for å hente Jeremie Boga tilbake til Stamford Bridge. 22-åringen gjør sine saker bra i italienske Sassuolo, og har tilkalt seg interesse også fra Barcelona, skriver Sport.

Kroatia-midtstopper Domagoj Vida skal ha vært nær en overgang til AS Roma i sommer. Den ble ikke noe av, og 30-åringen ble værende i Besiktas. Nå skriver Takvim at midtstopperen er på Aston Villas radar og at han kan havne i Premier League i januar.