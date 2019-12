Fredagens Premier League-rykter

Vanvittig Premier League-comeback for Zlatan?

Mesut Özil drar til Tyrkia og Fenerbache i januar, på et utlån ut sesongen, melder Fotomac. Det er et rykte som også har dukket opp før, så får vi se om det holder mer vann denne gangen.

Vi holder oss i London, hvor det også hevdes at Chelsea skal være interessert i Real Madrids stortalent Vincinius Junior. Es Desmarque mener å vite at en overgang kan skje så tidlig som i januar.

SILLY SEASON: FØLG OVERGANGSVINDUET LIVE!

I Crystal Palace vurderer de å hente Fabio Borini, som i dag spiller i AC Milan, melder Corriere Dello Sport.

Evening Standard melder at Real Betis forventer at Tottenham gjør låneavtalen til Giovani lo Celso permanent i januar. Det vil i så fall koste Spurs 27 millioner pund, kommer det frem.

Det har vært sagt og skrevet så mye om Erling Braut Haaland den siste tiden, at det tidvis er vanskelig å huske hva som er gjentagelse og hva som er nyheter. Vi tar i alle fall med at The Sun - og en rekke andre medier - mener at Manchester United vil bli nødt til å betale en heftig sum til superagent Mino Raiola for at overgangen skal bli en realitet.

Manchester Evening News mener dog å vite at både Manchester United- og Manchester City har hatt konkrete samtaler med Kai Havertz, som spiller i Bayer Leverkusen.

Det ble såvidt registrert torsdag, men det er så stilig at vi tar det med en gang til:

The Telegraph og Calcio Mercato melder at Zlatan Ibrahimovic kan være interessert i en overgang tilbake til Premier League. Det blir i så fall for å følge sin tidligere sjef Carlo Ancelotti til Everton - i det som vel må kunne sies å være en av de mest overraskende overgangene på lang tid!

For ordens skyld kan vi også nevne at Carlo Ancelotti - såvel som Mikel Arteta snart vil bli offentliggjort som nye Premier League-trenere. Det er i det minste ventet at førstnevnte blir offentliggjort så tidlig som fredag: