Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær ønsker å forsterke angrepet med en svenske, og Aston Villa er på utkikk etter Bundesliga-sensasjon.

Manchester United har hatt sine ned- og oppturer denne sesongen, og ligger for øyeblikket på sjuende plass på tabellen. Nå ønsker Solskjær at siste halvdel av sesongen skal bli enda bedre, og spilleren som kan hjelpe dem med det heter Dejan Kulusevski. Svensken, som for øyeblikket er lånt ut til Parma, har hatt en fantastisk sesong i Serie A.

19-åringen, som opprinnelig er Atalantas eiendom, har åtte målgivende på 17 Serie A-kamper. Den norske manageren har latt seg imponere, og står klar til å punge ut 300 millioner kroner for svensken ifølge Daily Star.

CalcioMercato hevder på sin side at Manchester United vil få kamp av Inter og Napoli, når det gjelder å sikre seg svenskens signatur.

Aston Villa sliter i Premier League, og ligger tredje sist for øyeblikket på tabellen. Manager Dean Smith er derfor sulten på forsterkninger i januarvinduet, og han tror mannen som kan redde klubben denne sesongen heter Milot Rashica.

SENSASJON: 23 år gamle Milot Rashica har herjet i den tyske Bundesligaen denne sesongen. Foto: (Reuters)

23-åringen fra Kosovo har hamret inn mål for Werder Bremen hittil denne sesongen. Han har scoret hele 17 mål på 24 kamper, og nå Aston Villa interessert i å hente kosovoalbaneren til England. Spissen blir imidlertid ikke billig. Den tyske klubben ønsker seg 35 millioner pund, som tilsvarer litt over 400 millioner kroner, skriver Daily Star.

Arsenal har lekket som en sil denne sesongen, og nå ønsker klubbens nye manager Mikel Arteta å forsterke forsvaret. Spanjolen ønsker å hente den brasilianske midtstopperen Gabriel fra den franske klubben Lille. Det skriver The Sport Review.