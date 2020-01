Fredagens Premier League-rykter

Jack Grealish og James Maddison er ønsket av Ole Gunnar Solskjær, skriver The Independent.

Aston Villa-spiller Jack Grealish og Leicesters James Maddison topper Manchester Uniteds ønskeliste i januar, skriver The Independent. Ole Gunnar Solskjær skal imidlertid være av den oppfatning at det blir vanskelig å få tak i de engelske midtbaneelegantene midt i sesongen.

Overgangsryktene rundt Paul Pogba har for alvor blusset opp igjen etter at et nytt overgangsvindu åpnet. Ifølge The Express skal Manchester United være villig til å gi slipp på franskmannen, men vil kreve 150 millioner pund.

Aston Villa er på utkikk etter en ny spiss etter at Wesley pådro seg en skade som vil holde ham ute av spill resten av sesongen. Ifølge franske Footmercato vurderer Birmingham-klubben mulighetene for å hente Michy Batshuayi på lån fra Chelsea.

The Sun hevder at også en annen Chelsesa-spiss med lite spilletid denne sesongen, Olivier Giroud, står på Villas ønskeliste.

Også på keeperplass vil Asto Villa vurdere å foreta seg noe etter at Tom Heaton skadet seg i nyttårsmøtet med Burnley. Daily Mail skriver at Stoke-keeper Jack Butland kan bli aktuell.

Pierre-Emerick Aubameyang har gitt Mikel Arteta beskjed om at han er 100 prosent fokusert på Arsenal og at han ønsker å bli værende i klubben, til tross for spekulasjoner om at han vil bort, skriver Evening Standard.

Callum Chambers er satt ut av spill resten av sesongen, og det betyr trolig at Arsenal vil jakte en ny forsvarspiller i januar. Ifølge The Telegraph håper Arteta at klubben kan lykkes i jakten på Bournemouths Nathan Ake.

Jan Vertonghen har de siste dagene blitt koblet til en retur til Ajax når kontrakten hans med Tottenham går ut til sommeren. Den nederlandske avisen De Telegraaf mener imidlertid at belgierens lønnskrav er for høyt for forrige sesongs Champions League-semifinalist.

Southampton er interessert i å signere Real Valladolid-stopperen Mohammed Salisu, melder Sky Sports. 20-åringen skal ifølge kanalen ha en utkøpsklausul på 12 millioner euro.