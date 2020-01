Fredagens Premier League-rykter

Paniske tilstander i Spurs etter Harry Kanes skade.

Dagen etter det ble kjent at Tottenham-storscorer Harry Kane (26) er satt ut av spill i lang tid etter en operasjon i låret florerer det med rykter om nye spillere inn til laget fra Nord-London.

Ifølge Goal.com ser Tottenham nå på mulighetene for å hente inn Moussa Dembélé (23) fra Lyon. Den franske klubben skal allerede ha gjort det klart at Dembélé ikke flytter på seg i januar. Det skjedde i forbindelse med en rapportert interesse fra Chelsea.

The Sun mener å vite at José Mourinho og Spurs allerede har sikret seg en avtale om å hente den polske spissen Krzysztof Piatek (24) fra AC Milan. En medisinsk sjekk i løpet av de to neste dagene gjenstår før den angivelig avtalen kan fullføres.

Overgangen skal være verdt drøyt 325 millioner kroner, og kan øke med ytterligere 49 millioner kroner dersom Piatek blir en suksess på Tottenham Hotspur Stadium.

Atlético Madrid-vingen Thomas Lemar (24) har ikke innfridd de høye forventningene etter overgangen fra Monaco sommeren 2018. Franskmannen blir stadig koblet til Premier League, og særlig londonklubbene er blitt hyppig nevnt i forbindelse med en mulig overgang.

Daily Telegraph mener nå vite at Chelsea har kastet seg inn i kamp med Tottenham om å sikre seg Lemar på lån. I første rekke skal det skal være snakk om en leieavtale ut inneværende sesong. Lemar har kontrakt med Atlético Madrid fram helt til utgangen av juni 2023.

I samme avis kan vi lese at Real Madrid fortsatt ønsker å selge den tidligere Tottenham-stjernen Gareth Bale (30). Waliserens agent uttaler likevel at en overgang til sommeren er usannsynlig. Vingen har kontrakt på Santiago Bernabéu til juni 2022.

Manchester United er nå inneforstått med at Spurs-profilen Christian Eriksen (27) heller vil spille i en annen liga enn å komme til Old Trafford. Det skriver i alle fall Evening Standard.

Totenham og manager Mourinho skal også være interessert i å sikre seg den portugisiske Barcelona-backen Nelson Semedo (26), skal vi tro Daily Mirror.

Barcelona er dessuten inne i kampen om RB Leipzigs ettertraktede midtstopper Dayot Upamecano (21), hevder Daily Express. Franskmannen har i lengre tid også vært i søkelyset til Arsenal.

ARSENAL FÅR TØFF KAMP: RB Leipzigs Dayot Upamecano, her i aksjon for Frankrikes U21-landslag, skal nå være i kikkerten til Barcelona. Foto: Nick Potts (Pa Photos / NTB scanpix)

Samtidig jakter Arsenal på det 17 år gamle backtalentet Yan Couto som tilhører brasilianske Coritiba. Det melder i alle fall Globoesporte.

Leicester og manager Brendan Rodgers nektet å gi opp håpet om å sikre seg den tyrkiske midtstopperen Merih Demiral (21) fra Juventus. Blåtrøyene har allerede fått to bud avslått, men har ingen intensjoner om å gi seg med det, skal vi tro Daily Mirror.

Samme kilde hevder også at Leicester kan få konkurranse av Manchester City om samme spiller.

Newcastle skal ha fått beskjed om å bla opp nærmere 262 millioner kroner dersom de skal ha noen mulighet til å hente det tidligere Everton-talentet Ademola Lookman (22) tilbake til Premier League. Det skriver Northern Echo.

Lookman fikk få sjanser hos «The Toffees» etter overgangen fra Charlton i 2017, og ble solgt videre til RB Leipzig for drøy 177 millioner kroner i fjor sommer. Siden da er det bare blitt tre kamper i Bundesliga for den hurtige kantspilleren.

Newcastle har ifølge Daily Star også lagt inn et bud på Club Brugge-angriperen Emmanuel Dennis (22).

Tidligere Arsenal-trener Unai Emery sier ifølge Daily Mail at han ble intervjuet i tre timer om managerjobben i Everton. Dette skjedde før klubben isteden ansatte Carlo Ancelotti.