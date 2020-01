Fredagens Premier League-rykter

Flere engelske klubber kobles til nye spillere.

Vi starter dagens ryktespalte i London, der Arsenal skal være ute etter PSG-spiller Layvin Kurzawa, melder PA. Ifølge Sky Sports har forhandlingene nå gått inn i en ny og mer avansert fase. Kurzawa kan gå gratis til sommeren, men Arsenal har behov for forsterkninger i forsvarsleddet allerede nå, og nå tyder mye på at de kan bli enige med den franske storklubben om en handel i januar.

Spennende nyheter fra Manchester Evening News: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vil bli tilbudt muligheten for å signere PSGs stjernespiss Edinson Cavani til sommeren når han er ute av kontrakt. United skal samtidig ha fått beskjed om at det ikke er aktuelt for Cavani å dra til England allerede i januar. Spissen kobles nemlig til Atletico Madrid og Chelsea, men prislappen på 30 millioner pund gjør at det trolig ikke vil skje noe dette vinduet, noe som åpner for en gratisovergang når kontrakten utløper til sommeren. Ifølge Manchester Evening News har United fått beskjed om at det er aktuelt for angrepsstjernen å dra til Old Trafford.

Jonathan Kodjia kommer ifølge Sky Sports til å forlate Aston Villa i dette overgangsvinduet. Kanalen skriver at angrepsspilleren snart lander i Doha, der han vil undertegne en avtale med det qatarske laget Al Gharafa.

Chelsea er favoritter til å signere RB Leipzig-stjernen Timo Werner, melder Bild. 23-åringen vakte nylig oppsikt da han uttalte at han ønsker å prøve seg i Premier League.

Manchester City skal ifølge Metro være opptatt av å beholde Leroy Sane, som ofte kobles til Bayern Munchen. Klubben skal ikke ha gitt opp håpet om å overbevise 24-åringen om å signere ny kontrakt.

Tottenham-manager Jose Mourinho har ifølge El Desmarque hatt en prat med Manchester City-backen Joao Cancelo om en mulig overgang. Cancelo har ikke slått gjennom i den lyseblå drakten etter overgangen verdt 60 millioner pund fra Juventus i sommer.

Juventus-spiller Emre Can skal overhodet ikke være interessert i en overgang til Manchester United, melder Tuttosport. Grunnen skal være forholdet til sin gamle klubb Liverpool.

Sheffield United-manager Chris Wilder ble nylig spurt om sjansene for at 33-åringen Billy Sharp forsvinner i januar. Veteranen kobles til både Celtic, Derby, Leeds og Nottingham Forest. Ifølge Sky Sports er Wilder klar på at det er opp til Sharp selv.

- Jeg hadde en prat med Billy denne uken og drøftet enda en klubb som har kommet med en henvendelse. Hans beskjed til meg er at han vil bli. Men du skal aldri si aldri. Hvis noen tilbyr ham en kontrakt på to og et halvt år eller tre og et halvt år, kommer han til å tenke at han er nødt til å ta det. Da må vi legge til rette for det, sa Wilder om sin aldrende spiller.

