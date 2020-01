Fredagens Premier League-rykter

Arsenal-spiss er ønsket i Spania. Samtidig ryktes en mengde offensive spillere til Manchester United i disse dager.

Spanske Mundo Deportivo rapporterer at Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang er åpen for en overgang til Barcelona. Den spanske giganten skal ønske seg spissen som erstatter for Luis Suarez.

I Manchester svirrer det en mengde rykter om dagen.

Ifølge Telegraph skal nå Manchester United ha kastet seg rundt og vurderer et fremstøt mot PSG-spiss Edinson Cavani.

Italienske Tuttosport melder at Carlos Tevez som nå er i Boca Juniors kan gjøre et sjokkartet comeback på Old Trafford.

Samtidig rapporterer The Sun at United fremdeles har sterk interesse i James Maddison fra Leicester.

På den negative siden melder Daily Mail at Bruno Fernandes mulige overgang til Manchester United har brutt sammen fordi klubben nekter å møte Sporting Lisboa sitt krav på 68 millioner euro for 25-åringen.

Ifølge kilder i Italia skal Inter og Tottenham nærmest være enige om en pris for Christian Eriksen. Summen skal ligge på rundt 20 millioner euro, men ifølge Sky Sports har nå Barcelona kastet seg inn i kampen om dansken.

Chelsea skal ha startet nye samtaler med Lyon om et kjøp av Moussa Dembele. Han skal være et alternativ hvis klubben ikke makter å lande en avtale med Cavani, skriver The Sun.

Chelsea har også 21 år gamle Alan Arigoni på sin radar. Her får imidlertid London-klubben kamp av Barcelona om den unge venstrebacken som til daglig spiller for sveitsiske Grasshoppers, det melder Blick.

Liverpool har sett seg ut Real Madrids Isco, skriver El Desmarque. Spanjolene krever hele 70 millioner euro noe som skal gjøre det vanskelig å få til en avtale.

Sky Sports rapporterte torsdag at Inter har avslått et lånetilbud fra Manchester United på Matias Vecino.

Ifølge franske RMC Sport skal Manchester United vurdere et fremstøt på Eric-Junior Dina Ebimbe. 19-åringen er PSG sin eiendom, men for øyeblikket på utlån i Le Havre.

Serhou Guirassy er en ettertraktet spiller. Aston Villa og Leicester skal ha Amiens-spilleren på sin ønskeliste, melder Daily Mail. 23-åringen har gjort sine saker bra i Ligue 1 denne sesongen og også Brighton skal ha spilleren på blokka.

Danny Rose er ønsket av Bournemouth, Watford og Newcastle, melder Mirror.