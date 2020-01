Fredagens Premier League-rykter

En superspiss blir angivelig værende, en annen kan komme til å skifte klubb til sommeren, mens den tredje kan bli solgt i løpet av kort tid.

Januarvinduet har dratt seg skikkelig til de siste dagene og skal vi tro ryktene kan det fortsatt skje mye på selveste «deadline day». Her er siste nytt fra balløya:

Lazio skal være interessert i å hente Chelsea-spissen Olivier Giroud, melder Sky Sports. Franskmannen har lenge blitt koblet bort fra londonklubben.

Chelsea på sin side håper å få inn Napolis Dries Mertens før vinduet stenger, men skal allerede ha fått et bud avslått på belgieren, melder The Telegraph.

Edinson Cavani har blitt koblet med en rekke klubber i vinter, blant andre flere i Premier League, men nå skriver L'Equipe at han blir værende i PSG.

Midtbanespilleren Nemanja Matic skal ha takket nei til tilbud fra andre klubber og er åpen for å signere en ny avtale med Manchester United, skriver Telegraph.

Manchester United skal ha fått tilbud om å hente Real Sociedad-spissen Willian José på lån. Han har også blitt koblet med Tottenham, ifølge Sky Sports.

Tottenham skal være villig til å slippe midtbanemannen Victor Wanyama, men krever 8 millioner pund. Celtic skal være interessert, skal vi tro The Mirror.

Den tyske angriperen Thomas Müller kan komme til å forlate Bayern München til sommeren, ifølge Bild, og Premier League kan være en mulig destinasjon.

Arsenal håper å fullføre en leieavtale for backen Cedric Soares fra Southampton før vinduet stenger fredag kveld, ifølge London Evening Standard.

Southamptons Pierre-Emile Højbjerg skal være ønsket av Tottenham, men kystklubben er ikke villig til å selge dansken, melder Daily Star.

West Ham kan komme til å gjøre et sent framstøt for å sikre seg Hull-vingen Jason Bowen. Crystal Palace er imidlertid også på banen, skriver The Sun.

Crystal Palace har fortsatt et håp om å få hentet inn belgieren Yannick Carrasco fra Dalian Yifang i Kina før fristen går ut, skriver London Evening Standard.

Arsenal skal være interessert i PSV-spilleren Noni Madueke. Han er 17 år gammel og har landskamper for Englands U17-landslag, ifølge Daily Mail.