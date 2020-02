Fredagens Premier League-rykter

Manchester United skal ha sett seg ut sin nye stjernespiss. Men prisen gjør en overgang komplisert.

The Times melder at Manchester United fortsatt jakter en spiss, og skal ha forhørt seg med Inter om den argentinske stjernen Lautaro Martínez. Ole Gunnar Solskjærs klubb skal ha fått beskjed om at de må betale hans utkjøpsklausul, pålydende 94 millioner pund, hvilket United skal være lunkne til, hevder avisen.

En som kan være på vei vekk fra Manchester United er Paul Pogba. Ifølge The Sun så har United valgt å senke prisen på den franske superstjernen. Det skal tidligere ha vært slik at United har ønsket 180 millioner pund, men han skal nå være tilgjengelig for 150 millioner pund, skriver avisen. Han kobles stadig til Real Madrid.

Ifølge den ofte troverdige Fabrizio Romano i Gazzetta dello Sport så har Juventus bestemt seg for at de ønsker en storsignering, slik de har gjort med Cristiano Ronaldo og Matthijs de Ligt de to foregående somrene. Et av alternativene som vurderes er Paul Pogba fra Manchester United, hevder Romano.

Hos Manchester City jaktes det fortsatt midtstoppere, og ifølge Daily Express skal Villarreal-mannen Pau Torres være forsvareren som topper ønskelisten til Pep Guardiola.

Chelsea skal være på keeperjakt, og ifølge Goal.com har de sett seg ut André Onana i Ajax. Den kamerunske burvokteren har lenge blitt ansett som en av Europas mest lovende, og har blant annet blitt koblet med Barcelona.

The Sun skriver at Manchester United er klare over at de kan miste både Sergio Romero og Lee Grant, sine reservekeepere, etter inneværende sesong. Videre hevdes det at United allerede er inneforstått med situasjonen, og har en plan klar om dette skulle skje. Romero kobles med en overgang til Villarreal eller Real Sociedad.

Adam Lallana står uten kontrakt i Liverpool etter denne sesongen, og ifølge Daily Mail kommer han til å forlate klubben etter inneværende sesong. Leicester, Arsenal og Tottenham skal alle være interesserte i 31-åringen.

Denne sesongen har Adama Traoré vært en åpenbaring i Wolves, og flere klubber skal jakte den spanske vingen. Nå skriver Daily Mail at Barcelona har kastet seg inn i kampen om sin tidligere elev.

Chris Smalling er på lån i Roma fra Manchester United denne sesongen, og det har tidligere blitt hevdet at engelskmannen skal være interessert i en permanent avtale i den italienske hovedstaden. Nå skriver Team Talk at Manchester United ikke går med på et salg under 15 millioner pund for midtstopperen.

Japhet Tanganga har imponert i forsvaret til Tottenham så langt denne sesongen, og nå skriver Daily Mail at José Mourinhos lag ønsker å tilby forsvareren en ny og forbedret kontrakt.

