Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær får kamp om argentinsk superstjerne til sommeren, skal vi tro spansk storavis.

Den argentinske superstjernen Lautaro Martínez har nylig blitt koblet med Manchester United, men nå skriver spanske Marca at Real Madrid har gjort det klart for Inter-angriperen at de ønsker å hente ham når vinduet åpner til sommeren.

Moussa Dembélé i Lyon skal fortsatt være aktuell for en overgang, og ifølge Daily Express skal Manchester United ha bestemt seg for å legge hele 60 millioner pund på bordet for å sikre seg franskmannen.

Ben Godfrey har imponert for Norwich denne sesongen, og nå melder Daily Express at José Mourinho og Tottenham skal lede an i kampen om forsvareren. De skal være interesserte i å legge 50 millioner pund på bordet for å sikre en overgang, hevder avisen.

Både ESPN og Daily Mail hevder at Manchester United kan være i ferd med å miste keepertalentet Dean Henderson til Paris Saint-Germain. Henderson har imponert stort på utlån i Sheffield United, og pariserne skal derfor ønske å hente ham til Frankrike.

Tysker Kicker melder at Manchester United var meget interesserte i å hente den franske midtbanespilleren Corretino Tolisso på lån fra Bayern München i januar. Tyskeren skal dog ha sagt nei til en overgang for VM-vinneren.

Chelsea kan være i ferd med å miste Willian til sommeren, skal vi tro Daily Express. Den engelske tabloidavisen hevder at Juventus har vist sin interesse for den brasilianske playmakeren.

I Serie A har Mario Pasalic imponert stort for Atalanta, og nå skal Champions League-klubben ha gjort det klart for Chelsea at de ønsker å gjøre kroatens overgang permanent. Det skal eksistere en klausul på 15 millioner pund som laget fra Bergamo nå kommer til å trigge, hevder Gazzetta dello Sport.

Steve Bruce skal være såpass fornøyd med Andy Carroll at han ønsker at Newcastle skal gjøre det de kan for å sikre at den 31 år gamle angriperen signerer ny kontrakt, hevder lokalavisen Northern Echo.

Ifølg Gazzetta dello Sport så skal svenske Ken Sema ha imponert såpass på lån i Udinese at større klubber i Italia har meldt sin interesse. Angriperen er på lån fra Watford.

Agustin Almendra har tidligere blitt koblet med en overgang til Manchester United, men ifølge TuttoMercatoWeb, så er det nå West Ham som følger utviklingen rundt Boca Juniors-talentet tettest.