Fredagens Premier League-rykter

Den danske superstjernen kunne ha valgt Old Trafford fremfor Giuseppe Meazza.

Under onsdagens Viasport-sending fortalte Danmark-trener Åge Hareide at han visste at Manchester United var interesserte i Christian Eriksen før han signerte for Inter. Nå rapporterer også Manchester Evening News om nordmannens interesse før Eriksen byttet ut Tottenham med Inter.

Calciomercato skriver at Manchester City og Barcelona følger Inter-stopper Milan Skriniar og hans utvikling meget tett. Begge klubbene skal uansett ha fått beskjed om at han har en prislapp på 90 millioner euro, skriver nettstedet.

Manchester United og Liverpool har tidligere blitt koblet med Hellas Verona sin midtbanebanemann Marash Kumbulla. Nå skriver Inside Futbol at Inter har kastet seg inn i kampen om albaneren.

Arsenal jakter fortsatt en stopper, og ifølge tyske SportBild har Jonathan Tah sitt navn dukket opp på listen. Bayer Leverkusen-stopperen skal ha en utkjøpsklausul på 34 millioner pund, skriver avisen.

Ifølge Calciomercato skal Arsenal være meget interesserte i å forsterke seg på midtbanen og Bryan Cristante fra Roma skal være en av de klubben følger tettest. Nettstedet skriver at Arsenal ønsker å speide på 24-åringen for å finne ut om de skal gjøre et formelt fremstøt.

Inter skal virkelig ha fått øynene opp for talent i England, og Calciomercato hevder at Chelsea-back Marcos Alonso er et av navnene som står på ønskelisten til Antonio Conte.

Manchester United skal ha hatt muligheten til å signere unggutten Kai Corbett fra West Ham, skriver Bristol Post. Ole Gunnar Solskjærs klubb skal til syvende og sist ha bestemt seg for at overgangen for 17-åringen ville blitt for dyr.

Chelsea-stjerne Willian har blitt koblet med overganger både til Juventus og Barcelona den siste tiden da hans kontrakt går ut med London-klubben. Ifølge Daily Mail ønsker ikke brasilianeren å forlate London-klubben.

Den tyske avisen Sport1 hevder at Liverpool skal ha vært på keeperjakt, og skal ha vært nære signaturen til Bayern München-keeper Christian Fruchtl i fjor. Den tyske 20-åringen skal ha sagt nei til overgangen, da han ikke ønsket å sitte på benken, hevder avisen.

Max Meyer har ikke fått ting til å stemme helt etter den mye omtalte overgangen til Crystal Palace. Til Sport 1 forteller den tyske angrepsspilleren at han ikke ønsker å forlate Roy Hodgsons klubb.