Fredagens Premier League-rykter

Ettertraktet stopper aktuell for Chelsea, Manchester City vurderer Everton-forsvarer og Harry Kane nærmer seg comeback.

Chelsea-manager Frank Lampard har store ambisjoner om å rydde opp i stallen i sommer, skal vi tro The Sun. Avisen hevder at Lampard kan sende så mange som åtte spillere på dør. Kepa, Jorginho, og Ross Barkley er blant dem som kan forsvinne.

En som kan være på vei inn porten på Stamford Bridge er den ettertraktede midtstopperen Dayot Upamecano fra RB Leipzig, ifølge The Mirror.

Manchester United hadde muligheten til å signere Alphonso Davies for rundt 2 millioner pund i 2017, melder The Times. Davies storspiller nå for Bayern München og 19-åringen er regnet som et av verdens største fotballtalenter.

Manchester City vurderer å legge inn et bud på rundt 30 millioner pund for Everton-forsvareren Mason Holgate, hevder The Mirror.

Tottenham-spissen Harry Kane har et mål om å være tilbake fra skade og på banen igjen i april. Det er tidligere enn ventet, melder The Sun.

Tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge skal ha takket nei til et tilbud fra Aston Villa i januar. Sturridge ville heller bli i sin tyrkiske klubb Trabzonspor og hjelpe den til Champions League, hevder nettstedet Sport Witness.

Den tyske keeperen Loris Karius håper at Liverpool vil frigi ham fra kontrakten og la ham dra gratis til en ny klubb etter sesongen, ifølge Turkish Football. Karius, best kjent for Champions League-finalen i 2018, har vært på lån i Besiktas de siste sesongene.

Everton skal ha avslått et bud fra Tottenham på midtstopperen Michael Keane mot slutten av 2019, hevder Football Insider.

Arsenal har gitt signaler til den brasilianske klubben Flamengo at de ønsker å gjøre overgangen til Pablo Mari permanent til sommeren, melder Coluna Do Fla.

Sheffield United skal ha fått et bud på 13 millioner pund for keeperen Ugurcan Cakir fra Trabzonspor avslått, melder Turkish Football.

Manchester Uniteds Angel Gomes står uten kontrakt til sommeren, men klubben håper at unggutten signerer en ny avtale, ifølge Manchester Evening News.

Napoli-stopper Kalidou Koulibaly, som lenge har blitt koblet med Manchester United, skal ha kjøpt seg en leilighet i Paris verdt 3,4 millioner pund. Det har ført til spekulasjoner om at stopperen skal til PSG neste sesong, skriver Daily Star.

Aston Villa kommer trolig til å gjøre et forsøk på å hente Morgan Sanson fra Marseille til sommeren, om de redder plassen i Premier League, melder Birmingham Mail.