Fredagens Premier League-rykter

Engelsk storavis hevder Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal være godt fornøyd med Odion Ighalo. Nå kan de komme til å ta grep.

Den nigerianske spissen ble torsdag kveld cuphelten for Manchester United da han scoret to av målene i 3-0-seieren mot Derby. Ighalo som er på lån fra kinesiske Shanghai Shenhua ut sesongen har fått en lovende start i United-trøya. Daily Mail skriver nå at United-ledelsen skal være såpass imponert at de kan komme til å ville gjøre overgangen permanent til sommeren.

Dominic Calvert-Lewin har blitt en viktig spiller for Everton som har hevet seg flere hakk etter at Carlo Ancelotti tok over lederstolen på Goodison Park. Nå skriver The Times at 22-åringen er klar til å skrive under på en ny kontrakt som vil knytte ham til Everton frem til 2025.

Daily Mail hevder at Arsenal skal være i samtaler med Feyenoord om mulighetene for å kjøpe det tyrkiske stortalentet Orkun Kokcu. 19-åringen hevdes å ha en prislapp på nærmere 25 millioner pund.

Arsenal følger angivelig også med på situasjonen til Jonathan David fra Canada. 20-åringen spiller i dag for Gent i Belgia og blir sett på en mulig erstatter for Pierre-Emerick Aubameyang dersom London-klubben skulle miste ham. skriver Goal.

Nettstedet Football Insider hevder at Tottenham vil tilby unggutten Oliver Skipp en ny kontrakt. 19-åringen har gått gradene i klubben og har de siste to sesongene fått muligheter for A-laget - senest i FA-cupkampen mot Norwich denne uken.

The Independent melder at flere klubber skal være interessert i den brasilianske midtstopperen Gabriel Magalhaes som spiller for franske Lille. Avisen hevder at Everton allerede er i samtaler med klubben, mens også Tottenham og Arsenal blir koblet til 22-åringen.

Inter Milan viser interesse for Chelsea-back Marcos Alonso. Italienske Calcio Mercato skriver at Antonio Conte håper å kunne signere 29-åringen når overgangsvinduet igjen åpner til sommeren.

