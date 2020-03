Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær kan endelig se ut til å kunne skaffe seg Napolis forsvarssjef til sommeren.

Manchester United sin jakt på senegalesiske Kalidou Koulibaly har tidligere blitt rapportert, og ifølge Gazzetta dello Sport skal Napoli være veldig åpne for å selge 29-åringen. De hevder at United tidligere la inn et bud på 105 millioner euro, og at det budet den gang ble avvist. Den italienske avisen skriver at skulle United forsøke det samme budet igjen, så vil det bli akseptert uten nøling.

Raúl Jiménez har vist seg frem for Wolves i en lengre periode, og ifølge ESPN skal både Tottenham og Arsenal nå ha indikert at de ønsker å sikre seg den mexicanske angriperen når overgangsvinudet åpner til sommeren.

Diogo Jota skal ha fått flere klubber etter seg med sine flotte prestasjoner for Wolves, hevder italienske TuttoMercatoWeb. De skriver at Napoli har ham på sin ønskeliste, men at også Manchester United skal ha vist sin interesse for portugiseren.

Odion Ighalo har imponert stort etter at han ankom Manchester United på lån fra Shanghai Shenhua i januar. Til Manchester Evening News er trener Ole Gunnar Solskjær tydelig på at klubben ikke har utelukket å hente ham permanent til sommeren.

Sheffield United-trener Chris Wilder bekreftet under en pressekonferanse torsdag at han ønsker å låne Dean Henderson fra Manchester United én sesong til, skriver lokalavisen Sheffield Star.

Mikel Arteta skal være godt i gang med planleggingen for neste sesong, og en spiller som skal stå på hans ønskeliste er Thomas Partey. Det er The Telegraph som melder at Atlético Madrid-stjernen er ønsket i Arsenal, og han skal ha en utkjøpsklausul på drøyt 45 millioner pund.

Jeremie Boga har imponert stort for Sassuolo, og ifølge CalcioMercato skal Chelsea og Tottenham ha gjort det klart at de ønsker å hente ham til London. Også Napoli skal være interesserte, men det gjenstår å se om de kan hamle opp med Premier League-lagene, skriver nettstedet. Chelsea, som i sin tid solgte Boga til Sassuolo, skal ha en tilbakekjøpsklausul på angriperen, skriver nettstedet.

TuttoMercatoWeb hevder at Everton ønsker å forsterke seg på spissplass, og har sett seg ut Andrea Belotti fra Torino til sommeren. De skriver at Everton fort må ut med nærmere 60 millioner euro for å sikre seg den italienske landslagsspilleren.

The Sun melder at Crystal Palace kan ha funnet gull på amatørnivå, og er meget interessert i å sikre seg Samuel Oguntayo, som spiller for den semiprofesjonelle klubben Kingstonian. Også Manchester City skal være interessert i 17-åringen som sammenlignes med Benjamin Mendy i spillestil.

Ifølge Shields Gazette skal Newcastle og Aston Villa, samt West Bromwich, være meget interesserte i å anskaffe seg Rangers-forsvarer James Tavernier. Høyrebacken skal være tilgjengelig for rundt fire millioner pund, hevder avisen.