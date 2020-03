Fredagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds kobles med tidligere Liverpool-ess, nye rykter om Paul Pogba og Juventus-stjerne kobles med Premier League.

Manchester United har kastet seg inn i kampen om å hente Philippe Coutinho. FRa før har Chelsea blitt koblet med midtbanemannen til Barcelona, på lån i Bayern München, hevder spanske Mundo Deportivo.

Manchester United skal være villigt il å akseptere bud på rundt 100 millioner pund for midtbanemannen Paul Pogba. Ifølge The Sun ønsker klubben å kvitte seg med franskmannen i sommer.

Thomas Partey har imponert stort hos Atletico og klubber som Arsenal og Manchester United har vist interesse for midtbanespilleren, ifølge Goal.com. Nå håper den spanske klubben å forlenge avtalen med Partey og heve utkjøpsklausulen hans til 100 millioner euro.

Miralem Pjanic kan være på vei bort fra Juventus og både Manchester City og Chelsea skal følge situasjonen hans nøye, skriver Corriere dello Sport.

Willian er på utgående kontrakt i Chelsea, men brassen sier han er villig til å fullføre sesongen med londonklubben, selv om en vil gå forbi kontraktstiden hans med de blå. På grunn av koronakrisen kan det engelske sesongen komme til å strekke seg lenger enn det Willians kontrakt gjelder for, melder Daily Star.

Lille-forsvareren Gabriel skal stå meget høyt på Evertons liste over spillere de vil knytte til seg denne sommeren, ifølge Liverpool Echo.

Keeperen Gianluigi Donnarumma er på vei bort fra AC Milan. Franske PSG eller en klubb i Premier League sies å være neste stopp for burvokteren, hevder Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martinez, som til daglig spiller for Inter, er en meget ettertraktet mann, og Barcelona skal stå først i køen for å hente spissen. Katalanerne skal imidlertid ha fått beskjed om at de må hoste opp cash for at overgangen skal bli en realitet og at et lån ikke er aktuelt, ifølge spanske Sport.

David Alaba vurderer en overgang bort fra Bayern München. Barcelona og Real Madrid skal være interessert, og klubber i Premier League skal også være på alerten, melder Bild.

Manchester United vurderer å hente inn den tidligere spilleren Eric Cantona til en ambasadørrolle i klubben. Cantona gjorde sine saker bra for klubben på 1990-tallet, skriver The Mirror.