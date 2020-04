Fredagens Premier League-rykter

Hevder Ole Gunnar Solskjær har endret planene på overgangsmarkedet.

Manchester United skal i utgangspunktet ha jobbet med å hente inn en venstraback, men det skal ikke lenger være en prioritering for Solskjær og Premier League-klubben, skriver The Sun. Årsaken er at nordmannen og klubben skal være så fornøyd med unggutten Brandon Williams at de i stedet vil fortsette å satse på unggutten som har imponert i posisjonen denne sesongen.

Dani Ceballos har vært på lån hos Arsenal denne sesongen og skal etter planen returnere til Real Madrid til sommeren. Det er imidlertid mulig at Ceballos kan få nok en sesong på Emirates ettersom den spanske klubben er klare til å låne ham ut på nytt, skriver The Mirror.

Liverpool har satt planene om å hente Timo Werner fra RB Leipzig på vent, hevder Daily Mail. De hevder at koronakrisen gjør at klubben hverken jobber aktivt med nye overganger eller forhandler med egne spillere om potensielt nye kontrakter. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje videre med fotballen som følge av krisen og Liverpool er blant flere som nå avventer situasjonen.

Tottenhams argentinske målvakt Paulo Gazzaniga oppfordrer Jose Mourinho om å signere Jorman Campuzano fra Boca Juniors. Det uttalte Tottenham-keeperen i et intervju med TYC Sports. 23 år gamle Campuzano har vært en nøkkelspiller på midtbanen til Boca Juniors.



Spørsmålet er imidlertid om Jose Mourinho i det hele får nok midler å handle for. Tottenham kan komme til å foreta store kutt i overgangsbudsjettet for sommeren, skriver Daily Mail. Koronakrisen skaper utfordringer for klubben som ifølge avisen planlegger å kutte mye i kostnadene.



Mario Götzes kontrakt med Borussia Dortmund går ut til sommeren. Nå håper både Everton og West Ham å hente tyskeren til Premier League, skriver Bild. Begge klubbene vil kjempe om signaturen til Götze.



Birmingham Mail skriver at Aston Villa er på spillerjakt og at de har sett nærmere på det franske markedet. Avisen forteller at Aston Villa skal ha fått øynene opp for midtbanespilleren Maxime Lopez. 22-åringen spiller i dag for Marseille.