Fredagens Premier League-rykter

Hevder Jürgen Klopp har sett seg ute fire unggutter han vil hente til Liverpool.

Det er avisen Liverpool Echo som har listet opp fire spillere de hevder Liverpool kan være interessert i å signere til sommeren. Abdoulaye Doucoure i Watford, John McGinn i Aston Villa, Nathan Ake i Bournemouth og Todd Cantwell i Norwich er alle spillere som kobles til Liverpool.

Pedro har foreløpig ikke lykkes med å bli enig med Chelsea om en ny avtale og skal nå være på utkikk etter alternative klubber. Chelsea-spilleren ser ut til å ville forlate Stamford Bridge i sommer og nå skriver The Mirror at Roma har kommet med et kontraktstilbud til spanjolen. Også flere MLS-klubber skal ha vist interesse for den tidligere Barcelona-stjernen.

PÅ VEI BORT? Chelsea-profil Pedro. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Både West Ham og Everton viser interesse for Torino-back Ola Aina, melder italienske Gazzetta dello Sport. Spilleren hevdes selv å være åpen for å returnere til England hvor han tidligere har vært under kontrakt med Chelsea. Avisen spekulerer i at prislappen vil ligge på cirka 18 millioner euro.

Leicester-back Ben Chilwell har levert en imponerende sesong for Premier League-klubben. Det har ført til at en rekke andre klubber har fått øynene opp for spilleren. Daily Mail skriver denne uken at Chelsea er blant klubbene som håper å signere Chilwell i sommer. Leicester-spilleren vil imidlertid ikke bli billig og det ryktes at prislappen vil ligge på 50 millioner pund.

Tottenham vil gi Chelsea kamp for signaturen til brasilianske Philippe Coutinho, skriver The Mirror. Coutinho som denne sesongen er på lån hos Bayern München ser ikke ut til å ha noen fremtid i Barcelona som ryktes å allerede ha vært i samtaler med Chelsea om spilleren. The Mirror hevder imidlertid at også Tottenham er interessert i å sikre seg Coutinho.

