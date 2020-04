Fredagens Premier League-rykter

Hevder Chelsea tar opp kampen med Liverpool om stjernespiss.

Timo Werner har det siste året vært sterkt koblet til Liverpool, men nå ser Premier League-rival Chelsea ut til å gi klubben konkurranse for signaturen til RB Leipzig-spissen. I hvert fall hvis vi skal tro Kicker som skriver at Chelsea har tatt direkte kontakt med Werners representanter for å diskutere en mulig overgang til London-klubben.

Manchester United skal være svært interessert i det unge Birmingham-talentet Jude Bellingham, men Daily Mail hevder at det er Borussia Dortmund som ligger best an til å sikre seg ungguttens signatur. Dortmund har i likhet med alle andre klubber merket de økonomiske utfordringene som følge av koronakrisen, men tyskerne skal likevel være optimistiske med tanke på jakten på Bellingham, skriver avisen.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

The Sun skriver derimot at det er Manchester United som leder kampen om Jude Bellinghams signatur. Den engelske tabloidavisen skriver riktignok at United opplever konkurranse fra både Dortmund og Chelsea.

Everton virker tilsynelatende å ha store planer for det kommende overgangsvinduet. I hvert fall om vi skal tro alle ryktene som kommer fra diverse engelske medier i disse dager. Sky Sports melder blant annet at Everton kan være interessert i å signere Jack Grealish fra Aston Villa, men 24-åringen står ikke øverst på ønskelisten. Der finner vi nemlig den brasilianske angriperen Everton Soares, ifølge Sky.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Samtidig melder The Guardian at Everton har kommet noen steg videre i deres jakt på den brasilianske forsvarsspilleren Gabriel Magalhaes som til vanlig spiller i franske Lille. Everton kan imidlertid fortsatt vente seg konkurranse fra Chelsea og Arsenal for 22-åringen.

Både Arsenal og Manchester United skal ha vist interesse for RB Leipzig-forsvarer Dayot Upamecano. Nå oppfordres imidlertid den franske 21-åringen til å bli værende i Bundesliga-klubben av legenden Lothar Matthäus, skriver London Evening Standard.

Den italienske avisen Gazzetta dello Sport skriver at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United håper å signere Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio når overgangsvinduet åpner. Den italienske sportsavisen hevder Ole Gunnar Solskjær er en stor beundrer av serberen og skal også ha forsøkt å signere ham i fjor.