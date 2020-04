Fredagens Premier League-rykter

Timo Werner håper å gjennomføre en overgang til Liverpool i sommer, melder Sky Sports.

Lepzig-angriperen Timo Werner er ifølge Sky Sports innstilt på å slutte seg til Liverpool, dersom Merseyside-klubben utløser utkjøpsklausulen i kontrakten hans. 24-åringen kan kjøpes ut for 52 millioner pund, melder kanalen.

Ifølge spanske Sport er også Chelsea-spiller Willian aktuell for Liverpool. Brasilianeren står uten kontrakt til sommeren, og forhandlingene om en ny avtale skal ha strandet da 31-åringen ikke fikk ny treårskontrakt, slik han ønsket seg.

Tidligere denne uken skrev vi at Ole Gunnar Solskjær vurderer å selge Diogo Dalot. Nå skriver Daily Mercato at PSG kan bli neste stoppested for 21-åringen.

Philippe Coutinho blir stadig koblet til en Liverpool-retur, men ifølge Sport Witness er Merseyside-klubben klare på at de ikke ønsker å hente brasilianeren tilbake fra Barcelona.

Leicester er ifølge Le10 Sport interessert i den franske spissen Alessane Pea. 27-åringen, som til daglig spiller for Borussia Mönchengladbach, har også blitt koblet til Manchester United.

Juventus er på jakt etter en ny spiss, og den spissen kan overraskende nok bli Arkadiusz Milik, melder Calcio Mercato. Polakken har scoret ni mål på 16 kamper for Napoli i Serie A denne sesongen.

Henrikh Mkhitaryan håper å bli værende i Italia også etter låneavtalen mellom Arsenal og Roma går ut til sommeren. Den italienske hovedstadsklubben har også håp om å beholde Chris Smalling, som har gjort sine saker godt på utlån fra Manchester United.

Arsenal nærmer seg en permanent avtale for Pablo Marí, som har vært lånt ut fra brasilianske Flamengo siden januar, skriver The Athletic.