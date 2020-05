Fredagens Premier League-rykter

Manchester United har bestemt seg for offensiv forsterkning, mens rivalen forhandler om enda en back.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmlighet at Manchester United har fulgt James Maddison (23) tett med tanke på et framtidig storkjøp. Leicester-stjernen verdsettes trolig til 80 millioner pund, over en milliard kroner.

Nå melder Manchester Evening News at United heller foretrekker England-kollegaen og Aston Villa-profil Jack Grealish (24), og trolig går for sistnevnte foran neste sesong.

ESPN mener å kjenne til at Manchester United kommer til å avvise alle bud på keeper Dean Henderson (23) i neste overgangsvindu. Henderson har imponert stort på utlån hos Premier League-overraskelsen Sheffield United denne sesongen.

Arsenal er angivelig ute etter den tidligere Liverpoool-aktuelle franskmannen Nabil Fekir (26) fra Real Betis. Mikel Arteta og kompani får dog konkurranse fra AC Milan om den offensive midtbanespilleren, påstår Marca.

Ifølge Evening Standard har derimot fotballdirektør Raul Sanllehi sagt til andre Arsenal-ansatte at overganger ikke blir prioritert i sommer.

Bournemouth- og Skottland-vingen Ryan Fraser (26) er blant spillerne som har blitt koblet til nettopp Arsenal gjennom flere overgangsvinduer. Skal vi tro Football Insider ønsker Fraser isteden å skrive under for rivalen Tottenham når kontrakten med Bournemouth løper ut i juni.

Flere storklubber melder seg på i kappløpet om å bli den neste arbeidsgiveren til Jadon Sancho (20), selv om Manchester United fortsatt trekkes fram som en sannsynlig neste klubb. Men den engelske Borussia Dortmund-stjernen er nå også i søkelyset til både Real Madrid og Barcelona, skal vi tro Bild.

Den tyske storavisa spekulerer i om Barcelona kan ha skaffet seg en god posisjon av én bestemt årsak - nemlig med å åpne for at supertalentet Ansu Fati (17) kan gå motsatt vei. Venstrevingen har fått med seg 16 La Liga-kamper og fire scoringer denne sesongen.

NØKKEL SOM LÅSER OPP? 17 år gamle Ansu Fati i Barcelona kan overraskende bli en del av årets mest omtalte spillerovergang. I alle fall ifølge en av Tysklands største aviser. Foto: (Icon sport / Bildbyrån)

Samtidig hevder Mundo Deportivo at Barcelona ikke kommer til å selge den tidligere Premier League-stjernen Philippe Coutinho (27) for under 100 millioner euro. Beløpet tilsvarer 1,12 milliarder norske kroner. Chelsea er blant klubbene som har blitt rapportert i å være interessert i brasilianeren.

Den katalanske avisa Sport mener å vite at Manchester City og Barcelona har begynt på forhandlinger om en overgang til England for høyrebacken Nélson Semedo (26). En annen kar fra Portugal som spiller i samme posisjon, João Cancelo (25), hevdes å være på vei i motsatt retning.

Inter og trener Antonio Conte vil gjerne gjøre innlånte Victor Moses (29) fra Chelsea til en permanent overgang, men ifølge Calciomercato må londonlaget senke priskravet på rundt 135 millioner kroner.

Bayern München er heller ikke lystne på å tømme bankkontoen fullstendig, ei heller for å dra i land det lenge rapporterte kjøpet av Manchester City-vingen Leroy Sané (24). Sky Sports melder at Bayern ikke strekker seg over en prislapp på 60 millioner pund, noe som tilsvarer tett oppunder 772 millioner kroner.

Brasilianske Fernandinho (34) har blitt meldt på vei ut av stadionportene på Etihad i en årrekke, men har likevel bitt seg fast hos de lyseblå. Den defensivt anvendlige veteranen ønsker seg nå en ny avtale med City, rappporterer Sky Sports.

Tidligere England-keeper og Burnley-reserve Joe Hart (33) håper på en overgang til Leeds, og er villig til å gå ned i lønn for å få til dette. Det melder i alle fall Football Insider.