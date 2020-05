Fredagens Premier League-rykter

Nok en av Europas virkelige stormakter har kastet seg inn i kampen om monsterforsvareren fra Napoli.

Franske L'Équipe skriver at Paris Saint-Germain har kastet seg inn i kampen om den senegalesiske stopperkjempen Kalidou Koulibaly, som til daglig spiller i Napoli. Han har ved flere anledninger blitt koblet til Manchester United, Manchester City og Liverpool.

Dries Mertens har lenge vært koblet med en overgang til Chelsea, når hans kontrakt med Napoli løper ut. Nå hevder Sky Sport Italia at belgieren fort kan prioritere å bli værende i Serie A, og heller signere med Inter.

Flere klubber har blitt ryktet til Coutinho den siste tiden, men hans agent, Kia Joorbachian, forteller talkSPORT at de kun forholder seg til avtalen med Barcelona. Brasilianeren, som har vært koblet med Chelsea, Tottenham og Manchester United, er for tiden på lån i Bayern Munchen.

Engelske Sky Sports melder at Liverpool har kjølnet sin interesse for Werder Bremen-stjernen Milot Rashica. Det skal dermed ha åpnet for en kvartett av Premier League-lag; Aston Villa, Wolves, Brighton og West Ham skal alle være interesserte i angriperen.

Høyrebacken Timothy Castagne skal være ønsket av Tottenham, skriver den belgiske avisen Het Nieuwsblad. De hevder at også Paris Saint-Germain titter på Atalanta-forsvareren som en mulig erstatter for Thomas Meunier, som tidligere er blitt koblet med nettopp Tottenham.

Den baskiske lokalavisen Noticias de Gipuzkoa skriver at midtstopper Diego Llorente vurderer sin fremtid i Real Sociedad. Han skal være aktuell for både Wolves og Everton.

Nettstedet Arena Napoli hevder at West Ham følger tett med på utviklingen rundt mexicanske Hirving Lozano fra Napoli, og kan være i ferd med å lokke med et bud til sommeren.

The Mirror rapporterer at Morgan Gibbs-White i Wolves har fått beskjed om at han kan forlate klubben. De skal nemlig ønske å gjøre plass til midtbanemannen João Palhinha fra Sporting Club.

Ifølge den argentinske avisen Olé skal River Plate-forsvarer Gonzalo Montiel være ønsket av West Ham. De kan uansett vente seg kamp av klubber som Valencia, Bayer Leverkusen og Roma, hevder avisen.

Nettstedet Football Insider hevder å vite at Southampton er villige til å selge Che Adams til sommeren, og skal være klare til å la ham gå for ti millioner pund. Han var nær en overgang til Leeds forrige sommer.