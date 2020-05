Fredagens Premier League-rykter

Borussia Dortmund skal ikke være interesserte i å gi slipp på Jadon Sancho.

Ifølge engelske The Telegraph har Borussia Dortmund bestemt seg for å vente til markedet stabiliserer seg før de selger Jadon Sancho. Det har blitt spekulert i hvorvidt Manchester United ville ønske å gjøre et fremstøt denne sommeren, da det har vært ventet at Sancho kunne være tilgjengelig for en billigere pris etter korona-pandemien, men nå skal Dortmund være klare til å vente, melder avisen.

Liverpool skal være på jakt etter en stopper, og ifølge Marca skal brasilianske Diego Carlos være en av navnene som står øverst på deres ønskeliste. Han har en utkjøpsklausul på 75 millioner euro i Sevilla, hevder avisen.

Gabriel Magalhães har blitt koblet med Everton ved flere anledninger, men ifølge France Football er det nå Napoli som leder kampen om Lille sin brasilianske forsvarskjempe.

Den brasilianske stjernespilleren Éverton har ved flere anledninger blitt koblet til Everton (nei, dette er ikke en trykkleif). Nå skal Napoli ha kastet seg inn i kampen om brasilianeren, som til daglig spiller for Gremio, hevder brasilianske Globo Esporte.

Den spanske avisen Sport hevder at Everton kan bli neste stoppested for Barcelona-midtstopper Jean-Clair Todibo. Katalanerne skal være villige til å selge om de får et godt bud på franskmannen som er utleid til Schalke 04 denne sesongen.

Barcelona skal være klare til å lytte til bud på den franske VM-vinneren Samuel Umtiti, skriver avisen Sport. De skal ha satt en prislapp på 30 millioner euro for forsvarsspilleren, som blir koblet med Arsenal, Manchester United og Inter.

A Spor i Tyrkia hevder at Tottenham allerede har lagt inn et bud pålydende fem millioner pund for den kosovoalbanske landslagsspissen Vedat Muriqi, som til daglig spiller i Fenerbahce.

L'Équipe melder at Newcastle skal ha forsøkt å ansette André Villas-Boas som sin nye trener, men skal ha blitt avvist av den tidligere Chelsea- og Tottenham-sjefen. Han er for tiden trener i Marseille.

Den portugisiske avisen Record hevder at Manchester United har fått øynene opp for venstrebacken Nuno Mendes, som til daglig spiller for Sporting Club. Avisen hevder at United og Sporting har et godt forhold etter Bruno Fernandes-overgangen, hvilket kan være behjelpelig dersom United velger å by på 17-åringen.

Ifølge den tyske avisen Sport1 skal Bayern München være blant lagene som ønsker 16 år gamle Benicio Baker, som til daglig spiller for West Ham. Talentet skal også stå på blokka til klubber som Barcelona, Manchester United og Liverpool, hevder de.