Fredagens Premier League-rykter

Hevder Ole Gunnar Solskjær har en klar plan for keeperplassen i Manchester United.

Dean Henderson har imponert stort på lån hos Sheffield United denne sesongen og enkelte eksperter mener 23-åringen kan ha en lovende fremtid i Manchester United når han returnerer fra låneoppholdet. United-manager Solskjær skal også være imponert over Henderson, men ESPN skriver at planen til nordmannen fortsatt er å satse på David de Gea som førstekeeper. Spørsmålet er da hva som skjer med Henderson som i utgangspunktet er ferdig på lån hos Sheffield United i sommer. ESPN skriver at United neppe vil bruke han som andrekeeper og at det kan gå mot et nytt låneopphold for målvakten.

Den skotske Bournemouth-profilen Ryan Fraser blir stadig koblet til både Tottenham og Arsenal som angivelig håper å signere skotten gratis i sommer når kontrakten hans med Bournemouth går ut. Nå skriver The Daily Record at tyrkiske Galatasaray også har kastet seg inn i kampen om Frasers signatur. Avisen skriver også at skotten ikke skal være helt fremmed for ideen om å spille for den tyrkiske toppklubben.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Manchester United er interessert i å signere 19 år gamle Pietro Pellegri, melder Sky Sports Italia. Unggutten har slitt med skader siden han ble hentet av Monaco for 18 millioner pund da han bare var 16 år gammel, men Sky hevder at United er villige til å ta en sjanse på 19-åringen.

Tottenham vurderer å godta en forlengelse av låneavtalene til både Danny Rose i Newcastle og Kyle Walker-Peters i Southampton, skriver The Telegraph. Låneavtalene går egentlig ut i slutten av juni, men ettersom Premier Leauge ikke blir ferdigspilt før i slutten av juli, så skal Spurs være villige til å la Newcastle og Southampton beholde spillerne deres i en liten periode til.

Philippe Coutinho skal være på vei bort fra Barcelona og nå melder Mundo Deportivo at fem Premier League-klubber skal være interessert i signere brasilianeren. Den spanske avisen mener Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle og Leicester alle er interessert i den tidligere Liverpool-stjernen. Spørsmålet er om noen av klubbene er villige til å betale prislappen som avisen hevder er på 90 millioner pund.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Adam Lallanas avtale med Liverpool går ut til sommeren og nå skal Leicester ha tilbudt engelskmannen en langtidskontrakt, skriver nettstedet Football Insider. 32-åringen har slitt mye med skader i sin tid i Liverpool, men Brendan Rodgers skal likevel ha lyst til å ta en sjanse på Lallana.

Chelsea-profil Willian har blitt koblet til både Tottenham og Arsenal den siste tiden, men nå melder Le10Sport at også PSG er interessert i å sikre seg brasilianeren. Willians kontrakt med Chelsea går ut til sommeren og brasilianeren står fritt til å forhandle med andre klubber.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)