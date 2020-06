Fredagens Premier League-rykter

Ben Chilwell kan være neste spiller inn portene på Stamford Bridge.

For mens nyheten om at Timo Werner nærmest er klar for Chelsea sprakk torsdag kveld, skriver Mirror at også Leicesters venstreback Ben Chilwell kan ta turen samme vei.

Avisen skriver at 23-åringen er fristet av en overgang til London-klubben senere i sommer, men har ikke signalisert overfor Leicester at han vil bort.

Sky Sports melder at Tottenham venter på at Jan Vertonghen skal bestemme seg for om han vil bli i klubben ut sesongen, eller om han vil pakke sekken før den er ferdigspilt.

Newcastles Matthew Longstaff har ikke trent denne uken, samtidig som ryktene rundt hans fremtid i klubben svirrer videre. Serie A-klubben Udinese skal ifølge Daily Mail ha tilbudt 20-åringen, som er uten kontrakt denne sommeren, en ukelønn på 30.000 pund.

Manchester City skal være klare til å gå i forhandlinger om en kontraktsforlengelse med den unge forsvarsspilleren Eric Garcia. Spanjolen skal ha imponert såpass at også Barcelona skal ha følere ute for ham, skriver Daily Mail.

I samme by skal rival Manchester United ha gjort klart papirene for å få Brandon Williams til å forlenge kontakten. Det 19 år gamle backtalentet skal ifølge The Athletic nå få en solid lønnsøkning fra de 4000 pundene i uka han tjener nå.

Liverpool kommer ikke til å kaste seg inn i 12. time og gi Chelsea kamp om Timo Werner. Det skriver Evening Standard.

Arsenal skal være villige til å selge Kieran Tierney til Leicester, kun 12 måneder etter at skotten ankom Emirates Stadium, skriver Express.

Chris Brunt er i ferd med å forlate West Bromwich etter at han ikke har fått fornyet kontrakt, skriver Evening Standard. 35-åringen kom til klubben fra Sheffield Wednesday i 2007, og har til sammen over 400 kamper for klubben.