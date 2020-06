Fredagens Premier League-rykter

Willian står uten kontrakt i Chelsea etter inneværende sesong, og Arsenal skal følge situasjonen nøye.

Arsenal sto klare til å tilby Willian 250.000 pund i uka før koronavirusutbruddet, skriver The Mirror. Brasilianeren har foreløpig kun skrevet under på en kontrakt ut sesongen med Chelsea. Nå gjenstår det å se om Arsenal kan tilby en like god avtale i sommer.

Bayern München kommer ikke vil å kaste seg inn i kampen om Jude Bellingham fordi klubben vet at unggutten allerede har en avtale med Borussia Dortmund, melder tyske Bild.

Leeds er i sluttforhandlingene med Jadan Raymond etter at 16-åringen avslo sitt første profesjonelle tilbud fra Crystal Palace, skriver The Athletic. Unggutten har gått gradene i London-klubben, men føler seg klar for å ta et steg videre.

José Mourinho skal ha fortalt Tottenham-styreformann Daniel Levy at han ønsker seg fem nye signeringer i sommer, skriver 90min. Nettstedet spekulerer imidlertid i om det må bli spillere uten kontrakt, eventuelt lån. Willian, Thiago Silva og Ryan Fraser er blant navnene som nevnes.

Brendan Rodgers har ifølge Leicester Mercury fortalt James Maddison at Leicester er det perfekte stedet for ham å utvikle seg vider. 23-åringen har de siste året blitt koblet til Manchester United.

James Rodriguez, som fremdeles har igjen et år av kontrakten med Real Madrid, er fremdeles åpen for en overgang til Napoli, skriver spanske AS.

Cengiz Under kan være på vei ut i AS Roma etter at klubben kom til enighet med Chelsea-vingen Pedro om en toårskontrakt denne uken, melder Sky Italia. Napoli skal ifølge kanalen være interessert i tyrkeren.

Sky Italia hevder samtidig at Arkadiusz Milik er aktuell for Juventus. Polakken har ett år igjen av kontrakten med Napoli, som ikke ønsker å selge.