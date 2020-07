Fredagens Premier League-rykter

Everton kan risikere å miste Lucas Digne.

ESPN skriver at både Chelsea og Manchester City kan komme til å se mot Evertons venstreback Lucas Digne dersom de ikke klarer å lokke Ben Chilwell bort fra Leicester.

Både Everton, Liverpool, Manchester City og Manchester United skal være på plass for å se på Leon Bailey lørdag. Bayer Leverkusen-spilleren skal i tillegg være interessert i en overgang til England, melder Sky Sports.

Manchester City-manager Pep Guardiola skal ha både Napolis Kalidou Koulibaly, Villarreals Pau Torres og Benficas Ruben Dias på ønskelisten når han skal forsøke å styrke forsvaret før neste sesong. Det skriver The Times.

Manchester Uniteds utlånte keeper Dean Henderson har ifølge Express advart mot at han ikke kommer til å vente i evigheter på å bli førstekeeper på Old Trafford.

Chelsea skal være interessert i Lilles keeper Mike Maignan og hans kollega Alphonse Areola, skriver Express.

Angel Gomes, som nylig forlot Manchester United, skal være klar for å prøve seg i en utenlandsk klubb, men har ennå ikke fått noe tilbud etter at han forlot Old Trafford, skriver Manchester Evening News.

Sheffield United skal ha lagt inn et bud på 3.5 millioner pund for Readings John Swift (25), men også Leeds skal være interessert i den tidligere U21-landslagsspilleren, melder Daily Mail.

Tottenham-manager José Mourinho sier han ikke ville byttet Giovani Lo Celso for Manchester Uniteds Bruno Fernandes, etter at Spurs ikke fikk kloa i sistnevnte forrige sommer. Det melder Sky Sports.

Eintracht Frankfurts Filip Kostic kan komme til å forlate klubben. Både Inter og flere Premier League-klubber skal være interessert i den serbiske kantspilleren, skriver Goal.