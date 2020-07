Fredagens Premier League-rykter

Pep Guardiola vurderer å hente gammel kjenning.

Ifølge The Mirror ønsker Guardiola å hente David Alaba fra Bayern Münhen til Manchester City. Den 28 år gamle østerrikeren skal være i tenkeboksen med tanke på sitt neste steg i karrieren.

Nederlandske Sporza har snakket med Kevin de Bruyne sin agent. Han sier at belgieren ikke vil forlate Manchester City denne sommeren selv om klubben skulle bli utestengt fra Europacup-spill neste sesong.

Det brygger opp til kamp om Lille-stopper Gabriel sin underskrift. Ifølge Sky Sports skal en ikke navngitt Premier League-klubb ha kommet med et bud på 22-åringen. Fra før er Everton sterkt interessert i brasilianeren.

Arsenal ønsker å beholde keeper Emiliano Martinez neste sesong, det skriver Mirror.

Luka Jovic skal være til salgs og Real Madrid er forberedt på å høre på bud fra andre klubber, skriver spanske Marca. Leicester skal være en av klubbene som ønsker å forsøke å få til en avtale. En pris på 31 millioner pund er nevnt og klubben skal allerede være i kontakt med serberens agent, ifølge Star.

Tyske Kicker rapporterer at Borussia Dortmund er i gang med å identifisere mulige erstattere for Jadon Sancho. Ole Gunnar Solskjær skal ifølge Telegraph nå ha informert Manchester United at han ønsker å signere en høyrekant og at Sancho er førstevalget. Ifølge avisen ønsker Solskjær også en spiss og en midtstopper.

Liverpool må møte i retten for å fastslå kompensasjonen de må ut med til Fulham for Harvey Elliott, skriver Liverpool Echo.

I Madrid planlegges det stort. Ifølge Sport skal Real Madrid ønske å kjøpe Kylian Mbappe fra PSG og Eduardo Camavinga fra Rennes i 2021.

Leeds nærmer seg opprykk til Premier League og ønsker å forsterke laget med Haydon Roberts fra Brighton, ifølge Telegraph. Også Brentford, Derby, RB Leipzig og Mainz skal være interessert.

Chelsea har kastet seg inn i kampen om å signere Facundo Pellistri fra Penarol i Uruguay. Fra før er Manchester City og Juventus på jakt etter 18-åringen, skriver Calciomercato.