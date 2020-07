Fredagens Premier League-rykter

De engelske storklubbene har identifisert spillere som kan forsterke troppene denne sommeren.

Ifølge The Sun skal Paul Pogba være nære å signere en ny femårskontrakt med Manchester United.

Den engelske tabloidavisen Daily Star hevder å vite at Kai Havertz har valgt Chelsea som sin nye klubb og at Bayer Leverkusen skal være inneforstått med dette. Ifølge avisen ønsker klubben å vente til slutten av august med å gjennomføre overgangen.

Ajax-spiller Nicolas Tagliafico skal være ønsket av Manchester City, ifølge Sports Illustrated.

Ifølge flere aviser skal Thiago Alcantara være trygg på at en overgang til Liverpool vil ble gjennomført i sommer. Også tyske Bild melder at Jürgen Klopp skal ha informert styret i Liverpool om å gjøre alt de kan for å hente Bayern München-spilleren til klubben.

Arsenal ønsker å hente Malang Sarr fra franske Nice, ifølge The Sun. Sarr er U21-landslagsspiller for Frankrike og er også sterkt ønsket i Italia og Tyskland.

Manchester United er enige med 17 år gamle Alvaro Fernandez Carreras om en overgang fra Real Madrid, skriver AS.

Ifølge italienske kilder ønsker Antonio Conte å hente NGolo Kante til Inter.

Jude Bellingham har allerede skrevet under for Borussia Dortmund, skriver Sky Sports. 17-åringen vil fullføre sesongen med Birmingham før han melder overgang til den tyske klubben.

Yasser Larouci kommer til å forlate Liverpool etter sesongen hevder Goal.com. Leeds og Brentford er to av klubbene som er interesserte i 19-åringen.

Everton skal ha kommet med et tilbud til Napoli for midtbanespilleren Allan, hevder Sport Witness.

Spanske Eurosport melder at Ferran Torres er enig med Manchester City om sin kontrakt. Det gjenstår nå at Valencia godtar et bud.

West Ham, Norwich og Watford er alle på jakt etter QPRs Ryan Manning melder Football Insider.

Leicester skal ønske seg Romas Amadou Diawara, skriver Leicester Mercury.