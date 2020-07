Fredagens Premier League-rykter

Stjernespillere fortsatt usikre kort i Bayern München. Det kan være en fordel for flere av de engelske storlagene.

Bayern München-bossen Karl-Heinz Rummenigge innrømmer at Liverpool-koblede Thiago Alcântara (29) har bedt om å forlate klubben. Når det er sagt, så har ikke det tyske mesterlaget fått noen henvendelser angående midtbanestjernen, ifølge Bayern-toppen. Dette rapporterer blant andre Bundesliga-nettstedet Bulinews.

Hva den defensive poteten David Alaba (28) angår, sier Rummenigge at klubben bare må vente å se hva som skjer. Det pågår samtaler mellom partene om hva veien videre blir for østerrikeren. Alaba skal ha vært åpen for å bli i Bayern München ut karrieren, men er også blitt nevnt i forbindelse med Manchester Citys overgangsplaner i sommer.

Ferran Torres (21) er fortsatt til de grader i kikkerten til Pep Guardiola og City, men eierklubben Valencia står fast på sitt. De krever klekkelig betalt for å slippe den spanske U21-landslagsvingen, melder Telegraph. Nærmere 847 millioner kroner skal være prisen City må ut med for spilleren de ønsker som erstatter for Leroy Sané.

Chelsea og den ettertraktede Bayer Leverkusen-stjernen Kai Havertz (21) er enige om de personlige betingelsene i en avtale, hevder den italienske journalisten Nicolò Schira. Nå gjenstår en det angivelig å komme til enighet klubbene imellom.

På Stamford Bridge har de innsett at forsvaret ikke prestert godt nok denne sesongen. Manager Frank Lampard er lysten på nye fjes til de bakre rekkene, og Chelsea skal ha sett Atlético Madrids uruguayanske midtstopper José María Giménez (25) i aksjon, skriver Telegraph.

Jesse Lingard (27) går kanskje en uviss Manchester United-framtid i møte, men gjør i alle fall sitt i forsøk på å hjelpe klubben med å få tak i Jadon Sancho (20) fra Borussia Dortmund. Evening Standard skriver at Lingard oppfordrer Sancho til å komme til Old Trafford i sommer.

FÅR FRIERIER: Borussia Dortmund's Jadon Sancho (til høyre). Foto: Leon Kuegeler (AFP / NTB scanpix)

United-manager Ole Gunnar Solskjær er ute etter fem ny spillere i neste overgangsvindu, og Sancho er én av dem. Men de røde djevlene kan bli nødt til å selge flere spillere som ikke er nær førsteelleveren for å skaffe penger, melder Telegraph.

En annen som skal være i søkelyset til Manchester United er den unge spissen Charlie McNeill (16). Den engelske U16-landslagsspilleren har bøttet inn mål for byrival Manchester Citys ungdomslag, faktisk så mange som 600 scoringer, men bestemte seg for å ikke skrive proffkontrakt med klubben.

Tidligere i sommer skal McNeill ha blitt enig med RB Leipzig om en overgang dit, men nå skriver Daily Mail derimot at Man United, Wolverhampton og Leeds følger nøye med på tenåringen.

I samme avis står det at Brighton overhodet ikke vil selge midtstopperen Ben White (22) til neste sesong Premier League-nykommer Leeds. White har gjort sakene sine bra på utlån hos Marcelo Bielsas lag i sesongen som endte med et etterlenget opprykk.

Tottenham har Romas midtbanespiller Nicolò Zaniolo (21) på ønskelista, skriver The Guardian. Italieneren anses som en mulig forsterkning til José Mourinhos mannskap i framtida.

Queens Park Rangers' Ebrechi Eze (22) kan vente seg en henvendelse fra West Ham innen kort tid. Midtbanespilleren skal være en av hovedprioritetene til Hammers på overgangsmarkedet i sommer, rapporterer Evening Standard, som tilføyer at også Crystal Palace er ute etter Eze. 22-åringen verdesettes til rundt 233 millioner kroner.

