Fredagens Premier League-rykter

Chelsea og Manchester City kjemper om Bayern-stjerne, ifølge engelsk storavis.

Telegraph skriver nemlig at de to PL-klubbene nå følger nøye med om Bayern Münchens David Alaba signerer ny kontrakt med klubben. Østerrikeren har blitt koblet til en overgang til engelsk fotball, og skal være ønsket av en rekke storklubber.

Chelsea skal ha kommet med et bud på Barcelonas målvakt Marc-Andre ter Stegen, skriver Daily Mail. Chelsea-manager Frank Lampard skal ikke være hundre prosent tilfreds med Kepa, og ønsker ifølge rapportene å hente en ny førstekeeper til klubben.

Manchester United ser endelig ut til å bli kvitt Alexis Sanchez på permanent basis. Chileneren har vært lånt ut til Inter den siste sesongen, og nå skriver Manchester Evening News at den italienske storklubben er forventet å hente Sanchez også på permanent basis.

Liverpool forbereder et bud på Bournemouths Lloyd Kelly, etter at de mislyktes å hente 21-åringen for et år siden da han var i Bristol City, skriver Express.

Mer fra ligamesteren, for Liverpool Echo skriver at Jürgen Klopp snart vil ta en avgjørelse på hva han vil gjøre med spisstalentet Rhian Brewster. 20-åringen har imponert stort på lån i Swansea.

Fremtiden til Gareth Bale har vært skrevet om opp, ned og i mente, og nå skriver Mirror at 31-åringen har fortalt Wales' landslagssjef Ryan Giggs at hans intensjon er å bli værende i Real Madrid til tross for minimalt med spilletid.

Daily Echo skriver at Southampton fortsatt på venter på at Tottenham skal ta en avgjørelse rundt Pierre-Emile Højbjerg. Den 24 år gamle dansken har den siste tiden blitt koblet bort fra St. Marys, og Soton skal være villige til å slippe midtbanespilleren for riktig pris.

Spurs har også blitt koblet til Romas Nicolo Zaniolo, men overgangsguruen Fabrizio Romano skriver at den italienske hovedstadsklubben ikke ønsker å selge spissen.

Han skriver imidlertid også at Tottenham og Soton stadig er i samtaler om nettopp Højbjerg.