Fredagens Premier League-rykter

Paulo Dybala kan forsvinne ut dørene på Allianz Stadium under en opprydding i sommer.

Liverpool har tatt kontakt med Bayern München, i håp om å sikre seg Thiago Alcantara, melder Fabrizio Romano. Bayern krever intet mindre enn 30 millioner euro, og det er nå opp til Liverpool å bla opp dersom de ønsker 29-åringen.

En annen spiller som er blitt koblet til Liverpool den siste tiden er Talles Magno. Brasilianske medier har nemlig hevdet at Vasco da Gama-spilleren er ønsket på Anfield. London Evening Standard hevder imidlertid at Liverpool ikke er interessert i 18-åringen.

Les også: Andreas Pereira ønsker å forlate Manchester United

Borussia Dortmund viker ikke en tomme i dragkampen om Jadon Sancho. Direktør Sebastian Kehl gjentok torsdag budskapet om at engelskmannen blir i klubben, til tross for stor interesse fra Manchester United. Det skriver Manchester Evening News.

Manchester United kaster seg inn i kampen om Ben Chilwell, skriver The Mirror. Venstrebacken har lenge vært ønsket av Chelsea, men London-klubben er ikke villig til å betale 80 millioner pund for 23-åringen.

Willian har allerede tatt farvel med Chelsea-fansen og alt vi venter på nå er en bekreftelse på overgangen til Arsenal. Ifølge The Telegraph kommer The Gunners til å presentere brasilianeren denne helgen. 32-årinen skal ha skrevet under på en treårskontrakt i Nord-London.

Arsenal har også blitt koblet til Atletico Madrids midtbanespiller Thomas Partey denne sommeren. Gazzetta dello Sport hevder imidlertid at også Juventus vurderr ghaneseren.

Påtroppende Juventus-trener Andrea Pirlo skal ha gitt Sami Khedira og Gonzalo Higuain beskjed om at de kan forlate klubben denne sommeren, skriver Goal.com.

Samme beskjed skal Paulo Dybala ha fått, og dermed kobles 26-åringen igjen til engelske toppklubber. Ifølge The Mirror kan en overgang til Manchester United eller Tottenham igjen bli aktuelt.

Declan Rice har den siste tiden blitt nevnt i forbindelse med Chelsea. The Times hevder West Ham vil nekte å sele midtbanespillerne for mindre enn 80 millioner pund.