Fredagens Premier League-rykter

Hevder Jose Mourinho ønsker å gjenforenes med kontroversielle Diego Costa.

Jose Mourinho vurderer ifølge The Mirror å hente Atletico Madrid-spiss Diego Costa. Avisen skriver at Tottenham er på utkikk etter en spiss, og Costa skal angivelig være åpen for en overgang til Spurs, hvor han isåfall vil gjenforenes med Mourinho. Treneren og spissen samarbeidet i Chelsea sesongen 2014/2015, en sesong Chelsea vant Premier League.

Leicester har pekt seg ut Ajaxs Nicolas Tagliafico og Atalantas Robin Gosens som potensielle erstattere for Ben Chilwell, melder Sky Sports. Begge spillerne er forventet å koste rundt 40 millioner pund, noe som Leicester skal synes å være i det dyreste laget.

Mikel Arteta uttalte til Sky Sports torsdag kveld at Arsenals overgang for Lille-midtstopper Gabriel Magalhaes er i sluttfasen.

Watford-kaptein Troy Deeney har bedt om en overgang til West Bromwich, hevder The Telegraph. Overgangen vil i isåfall sørge for at Deeney fortsetter å være Premier League-spiller, ettersom Watford rykket ned til Championship forrige sesong.

Messi har fortalt Barcelona at han ønsker å forlate klubben, noe som har ført til enorme rykter rundt hans fremtid. Ifølge The Times skal Messi ha kontaktet Pep Guardiola forrige uke hvor han fortalte sin tidligere manager at han ønsker å forlate Barca.

Luis Suarez kan ende opp som Juventus-spiller neste sesong, melder Goal.com. Barcelona-spilleren skal være ønsket av Andrea Pirlo. Nettsiden skriver at de kan bekrefte at Suarez har blitt tilbudt en overgang til de italienske mesterne.

Det er mye som skjer rundt Barcelona for tiden. Nå skal Barcelona-president Bartomeu ha tilbudt Atletico Madrid en byttehandel, hvor Antoine Griezmann går det ene veien, og stortalentet Joao Felix den andre veien, ifølge Marca.

AC Milan fortsetter deres kamp om å signere stortalentet Sandro Tonali, hevder den velinformerte journalisten Gianluca Di Marzio. Byrival Inter skal også være interessert i Brescia-spilleren, men AC Milan skal ha lagt inn et bedre bud enn de blå- og svartstripete.

Matt Doherty skal være nærme en overgang til Tottenham, noe som åpner opp for at Tottenham-back Serge Aurier kan forlate klubben, skriver Evening Standard.

Leeds skal være klare for å legge inn et bud på Lazio sin midtstopper Luiz Felipe, hevder Talksport.