Fredagens Premier League-rykter

Manchester City jobber fortsatt hardt for å få tak i forsterkninger i de bakre rekker.

Arsenal har blitt tilbudt West Hams Felipe Anderson, ifølge The Mirror. Brasilianeren leverte en skuffende 2019/20-sesong for The Hammers, og kan bli tilgjengelig for Mikel Arteta på en låneavtale.

Thiago har blitt ryktet til både Liverpool og Manchester United dette overgangsvinduet, men spanjolen har nå gått ut og sagt at Bayern München er hjemmet hans og at han er glad for å fortsatt være under kontrakt med de tyske mesterne, skriver Goal.com.

Følg overgangvinduet direkte her

Samuel Umtiti kan bli den neste stjernen som forlater Barcelona, melder Cadena SER. Barcelona har fortsatt ikke mottatt noen bud på forsvarsspilleren etter han ble lagt ut for salg, og katalanerne vurderer å terminere kontrakten hans slik at han kan forlate klubben gratis.

LIVE lørdag 16.00: Se Liverpools generalprøve mot Blackpool hos Nettavisen

Manchester City jobber med å hente Kalidou Koulibaly. Ifølge Fabrizio Romano har City-styret blitt fortalt av Koulibaly sin agent at de må legge inn et nytt bud for å bli enige med Napoli. Napoli skal allerede ha startet å planlegge hvem de skal kjøpe om Koulibaly blir solgt. Ifølge Sky-journalisten skal det være snakk om Jeremie Boga, Sokratis Papastathopoulos, Jordan Veretout og Cengiz Ünder.

LES OGSÅ: Robertson om mulig Messi-overgang til City: - Vil ikke se ham i nærheten av Premier League

Burnley-midtstopper Ben Gibson forventes å ta turen ned til Norwich i Championship, hevder The Sun. Spilleren har vært ute i kulden i Burnley ganske lenge.



Monaco skal ha avslått et større bud fra Manchester United på 19 år gamle Benoit Badiashile, hevder Metro. Den franske midtstopperen forventes nå å bli værende i Monaco.

Liverpool vil ikke la Harry Wilson gå på lån denne sesongen, selv om det er interesse fra Newcastle, Leeds og Southampton, skriver Liverpool Echo.

LES OGSÅ: Eggen vil ikke legge seg opp i laguttaket: - Men jeg kan si så mye at Haaland må starte

Sevilla håper fortsatt å kunne beholde Real Madrid-back Sergio Reguilon i klubben neste sesong, men nå skal 23-åringen ha blitt koblet til Manchester United også, skriver Marca.

Chelsea skal ha blitt fortalt at de må betale vertfall 30 millioner pund for Rennes-keeper Edouard Mendy, melder The Telegraph.

Diego Simeones sønn Giuliano har signert sin første profesjonelle kontrakt med Atletico Madrid, melder 17-åringen selv på Instagram.