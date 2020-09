Fredagens Premier League-rykter

Frank Lampard tviholder på N'Golo Kanté.

Chelsea har avslått et bud fra Inter på midtbanespilleren N'Golo Kanté. Budet skal ha vært på X antall millioner, i tillegg til at Marcelo Brozovic ville gått andre veien, men Chelsea skal ha takket pent nei, ifølge The Guardian.

Manchester Uniteds Chris Smalling har ikke trent med laget denne uken, og midtstopperen kommer stadig nærmere en permanent avtale med Roma, hvor han var på utlån forrige sesong. Det skriver The Telegraph.

Georginio Wijnaldum har blitt koblet bort fra Liverpool den siste tiden, ettersom Merseyside-klubben etter rapportene måtte kvitte seg med nederlenderen for å få råd til Thiago. Sky Sports skriver imidlertid at 29-åringen nå har hatt positive samtaler med Jürgen Klopp rundt sin fremtid i klubben. Wijnaldum har kun ett år igjen av sin kontrakt på Anfield.

Danny Rose ser ut til å forlate Tottenham. Venstrebacken nærmer seg den italienske klubben Genoa, ifølge PA.

Arsenal-keeper Emiliano Martinez har kommet til enighet med Aston Villa om en fireårskontrakt, som vil gjøre at han tjener 60.000 pund i uka. Nå er det opp til de to klubbene å bli enig om en overgangssum for argentineren, skriver Independent.

Manchester Uniteds midtbanespiller Fred har tilbakevist rapporter om at han er på vei til tyrkiske Galatasaray. Det skriver Four Four Two.

West Bromwich er i samtaler med tidligere Chelsea-spiller Branislav Ivanovic om en overgang. 36-åringen kommer i så fall gratis etter at han forlot russiske Zenit St. Petersburg etter forrige sesong, skriver Telegraph.

Tidligere Manchester United-spiller Ravel Morrison er i samtaler med de nederlandske klubbene Vitesse og Utrecht om en overgang etter å ha blitt frigitt av Sheffield United, skriver Daily Mail.

Også Liverpool-unggutt Ben Woodburn er i ferd med å flytte til Nederland. 20-åringen ser ut til å spille kommende sesong på lån hos Sparta Rotterdam, skriver Standard.

Lille skal ha avvist et bud fra Newcastle på 32 millioner pund for den 21 år gamle midtbanespilleren Boubakary Soumare. Det melder Fabrizio Romano.

Daily Mail skriver at Porto har avslått et bud på 22 millioner pund fra Wolverhampton på kantspilleren Jesus Corona. 27-åringen har imidlertid en utkjøpsklausul på 27 millioner pund, ifølge avisen.