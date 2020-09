Fredagens Premier League-rykter

Ismaila Sarr vurderes av både Liverpool og Manchester United, men Watford krever 36 millioner pund for senegaleseren.

Liverpool har forhørt seg med Watford angående Ismaila Sarr og fått beskjed om at Championship-klubben krever 36 millioner pund for senegaleseren, skriver Daily Mail. 22-åringen var blant Watfords beste spillere i nedrykkssesongen i fjor.

Ifølge The Independent har også Manchester United sett seg ut Sarr som et alternativ dersom klubben ikke skulle lykkes i jakten på Jadon Sancho. ESPN hevder på sin side at United vurderer spillere som Ivan Perisic, Kingsley Coman og Douglas Costa.

Arsenal er på jakt etter en ny keeper etter at Emiliano Martinez nylig ble solgt til Aston Villa. Telegraph hevder Brentford nå har avslått et bud på ti millioner pund for David Raya.

Gareth Bale og Sergio Reguilon er på vei til Tottenham og dermed starter klubbens spissjakt for alvor. Ifølge Daily Mail skal klubben fått beskjed av Southampton om at Danny Ings ikke er til salgs for noen pris.

Chelsea låner ut Davide Zappacosta til Genoa, melder Sky Sport Italia. Høyrebacken er enig med klubben om sine personlige betingelser og gjennomfører medisinsk test fredag.

Nathaniel Clyne har stått uten klubb siden kontrakten hans med Liverpool gikk ut i sommer. Nå trener 29-åringen med barndomsklubben Crystal Palace og kan komme til å bli tilbudt kontrakt der, skriver London Evening Standard.

Både Leicester og West Ham er interessert i Burnley-forsvareren James Tarkowski, melder Sky Sports. West Ham skal ha kommet med tre bud på Tarkowski den siste tiden, og alle har blitt blankt avslått. Det siste budet skal ha hatt en totalramme på 31 millioner pund.

Arsenal forhandler nå med Lyon om en overgang for Houssem Aouar, skriver Daily Star. Avisen hevder 22-åringen allerede er enig med London-klubben om detaljene i en femårskontrakt.