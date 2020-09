Fredagens Premier League-rykter

Interesse for Chelseas italienske midtbaneelegant.

Sky Sports melder at Arsenal skal ha sett til London-rival Chelsea for mulige forsterkninger. Den britiske storkanalen skriver nemlig at Jorginho skal være ønsket på Emirates Stadium.

Samtidig er en annen midtbanespiller i ferd med å forlate Mikel Artetas mannskap, for Independent skriver at det skal være interesse for Lucas Torreira fra både Atletico Madrid og Torino.

...og ifølge Sky Sports skal Atletico være trygge på å signere Torreira på lån, noe som potensielt kan åpne for at Thomas Partey går andre veien.

I Manchester jobbes det fortsatt med å få hentet Alex Telles til klubben. The Guardian skriver nå at brasilianeren mener Portos prislapp på 20 millioner euro er urealistisk ettersom 27-åringen vil kunne komme gratis neste sommer.

Manchester City har ifølge Goal uttalt at ryktene om at klubben har lagt inn et bud på 78 millioner euro for Atletico Madrids midtstopper Jose Gimenez ikke er sanne.

Mens 90min skriver at Monaco nå har registrert sin interesse for Dele Alli, melder Telegraph at PSG nå er villige til å trekke seg fra forhandlingene rundt en mulig låneavtale for Spurs-stjernen.

Callum Hudson-Odoi har slitt med spilletid under Frank Lampard, og nå skriver Talksport at stortalentet forsøker å presse gjennom et utlån for sesongen.

Napoli-spiss Arkadiusz Milik har blitt tilbudt til Everton, men klubbens italienske manager Carlo Ancelotti skal være lunken til et mulig gjensyn med spissen han hadde under sin tid i hjemlandet. Det skriver Inside Futbol.

Guardian skriver at West Ham og Aston Villa er blant flere klubber som er interesserte i å signere Chelseas midtbanespiller Ruben Loftus-Cheek på lån.

Liverpools Rhian Brewster skal være en attraktiv spiller for flere PL-klubber, og både Sheffield United, Aston Villa, Brighton og Crystal Palace skal være interessert i å hente unggutten på lån, skriver Independent.

Telegraph skriver at Southampton ser på om de klarer å få til en avtale med Toulouses ivorianske midtbanespiller Ibrahim Sangare.

St. Etienne-forsvarer Wesley Fofana kan komme til å gå til Leicester, men som en del av avtalen vil den franske klubben at 19-åringen blir hos dem på lån ut sesongen. Det skriver Leicester Mercury.