Fredagens Premier League-rykter

Motstridene rapporter om Dele Allis framtid i Tottenham, storklubb vil spolere Arsenals drømmekjøp og Manchester United jakter unggutt.

Tottenham skal ha takket nei til et bud på 1,5 millioner pund fra PSG for å låne Dele Alli denne sesongen. Det betyr trolig at midtbanespilleren blir værende i londonklubben, til tross for mye spekulasjoner rundt framtiden hans, skriver The Guardian.

The Telegraph er imidlertid ikke enig med avisrivalen og hevder at PSG kommer til å gjøre et siste forsøk på Tottenham-spilleren med et forbedret bud.

Tottenham på sin side skal ha lagt inn en låneforespørsel til Chelsea for stopper Antonio Rüdiger. Det skal nå være forhandlinger mellom de to londonklubbene, ifølge Daily Express.

Arsenal skal ha gått med på en avtale med Atletico Madrid som sørger for at Lucas Torreira går på lån til spanjolene. Avtalen skal frigjøre nok midler til at Arsenal kan hente Houssem Aouar fra Lyon, skriver spanske AS.

PSG skal imidlertid også ønske Aouar fra Lyon og den franske superklubben kan komme til å stikke kjepper i hjulene på Arsenals jakt på spilleren, melder L'Equipe.

Leicester skal være åpne for bud på angrepsspilleren Demarai Gray. 24-åringen er inne i sitt siste år av kontrakten med revene, ifølge The Mirror.

Inter ønsker å sikre seg Marcos Alonso fra Chelsea og gjør seg klar til å komme med et bud. Spanjolen er nevnt som én av flere spillere som manager Frank Lampard er villig til å kvitte seg med før vinduet stenger, hevder Sky Sports.

Harvey Barnes har imponert for Leicester så langt denne sesongen og nå ønsker Leicester å gi ham en ny kontrakt, skriver Telegraph. 22-åringen ble nylig også kalt opp til det engelske A-landslaget.

Manchester United har hentet flere unggutter i dette vinduet og nå forsøker klubben å sikre seg 18 år gamle Amad Traore fra Atalanta, ifølge Manchester Evening News.

Fulham jakter nye midtstoppere og håper å få på plass to stykker før fristen går ut 5. oktober. Timo Baumgartl fra PSV skal være en av kandidatene som vurderes, melder Telegraph.