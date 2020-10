Fredagens Premier League-rykter

Det er mye som rører seg på overgangsmarkedet. Her er fredagens oversikt.

Vi starter dagens ryktespalte i Manchester, der Manchester City skal ha innledet forhandlinger med Kevin De Bruyne om ny kontrakt. De lyseblå skal ha et ønske om å skrive en ny femårsavtale med belgieren, skriver The Times.

Byrival Manchester United skal på sin side være ute etter å forsterke forsvaret, og fortsatt skal RB Leipzigs Dayot Upamecano være høyt oppe på listen. United forbereder ifølge den tyske storavisen Bild et bud på 36,5 millioner pund, skriver avisen. Liverpool og Manchester City skal også være interessert.

Tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay skal ha innrømmet overfor spanske AS at det var ting i overgangsreglementet som stanset ham fra å bli Barcelona-spiller denne sommeren. Hva i detalj som stanset overgangen sa han ingenting om.

Paul Pogba er på landslagssamling med Frankrike, og på en pressekonferanse var han overraskende ærlig om tingenes tilstand. Midtbanespilleren røpte da at han foreløpig ikke har hørt noe fra Manchester United om en mulig kontraktsforlengelse. Han innrømmet også at «alle fotballspillere ville elsket å spille for Real Madrid».

- Det er en drøm for meg (å spille for Real Madrid), så hvorfor ikke gjøre det en dag, uttalte Pogba.

Superstjernens kontrakt går ut etter inneværende sesong, men United har opsjon på 12 måneders forlengelse.

- Jeg er i Manchester og elsker klubben min. Jeg spiller i Manchester United, jeg har det gøy og vil gjøre alt jeg kan for at klubben kommer dit den fortjener, sa Pogba videre.

Arsenal skal ha et ønske om å frigjøre lønnsmidler, og nå skal de ifølge Daily Mail ha et ønske om å gjenoppta diskusjonen med Mesut Özil om å muligens terminere kontrakten hans. Özil var ikke med i Europa League-troppen til Arsenal da den ble registrert torsdag, melder Sky Sports. 31-åringen har ikke spilt for klubben siden mars, og kobles stadig til en overgang bort fra klubben.

Liverpool og Harry Wilson skal ifølge London Evening Standard være i samtaler om et mulig utlån. 23-åringen vil trolig slite med å få spilletid i Premier League denne sesongen.

P.S: Husk at du alltid kan følge de siste bevegelsene på overgangsmarkedet direkte i Nettavisens overgangsstudio her.



Bournemouths David Brooks kobles til Sheffield United, men ifølge London Evening Standard får han ikke lov til å forlate klubben før tidligst til vinteren. Premier League-klubber kan handle fra Championship en stund til før vinduet stenger.

West Ham skal være ute etter QPRs Ryan Manning, skriver Daily Star. 24-åringen, som er best som midtbanespiller, kan også bekle venstrebacken.

The Hammers skal samtidig være interessert i å hente Bournemouths norske spiss Joshua King, skriver The Guardian. Men West Ham skal ha et håp om at Bournemouth først kommer til å senke prislappen på 17,5 millioner pund, skriver avisen. King skal samtidig ha avvist en mulig overgang til West Bromwich, skriver Football Insider.

West Ham jakter ifølge Daily Star en midtstopper, og Bournemouths Steve Cook skal være blant alternativene.

Tidligere Chelsea- og Juventus-manager Maurizio Sarri skal være blant de heteste kandidatene til å bli ny Fiorentina-manager, skriver Tuttomercato.

Sergio Romero, Phil Jones og Marcos Rojo har ikke fått plass i Manchester Uniteds Champions League-tropp, melder Sky Sports. Nå spekuleres det i om samtlige vil bli solgt i løpet av de nærmeste månedene.