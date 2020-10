Fredagens Premier League-rykter

Mauricio Pochettino har vært åpen om at han kunne se for seg en retur til Premier League, men nå kobles han til en annen stor liga.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino blir stadig nevnt som en mulig erstatter for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United de gangene nordmannen er under press etter svake resultater. Nå blir imidlertid Pochettino koblet til Real Madrid etter at den spanske storklubben har levert skuffende resultater denne sesongen. Zinedine Zidane er under et stort press og argentineren nevnes som en het kandidat til å erstatte Zidane dersom resultatene fortsetter å utebli, skriver The Sun.

Arsenal har Mitchel Bergkamp på prøvespill denne uken, melder Daily Maill. 22-åringen er sønnen til klubblegende Dennis Bergkamp og er for øyeblikket klubbløs etter at han forlot Almere City i sommer. Den unge Bergkamp får nå mulighet til å vise seg frem for Arsenals trenerteam. 22-åringen blir sett på som en offensiv midtbanespiller.

Chelsea skal være interessert i å sikre seg midtbanespilleren Denis Zakaria fra tyske Borussia Mönchengladback, skriver Bild. London-klubben skal imidlertid ikke være de eneste som følger nøye med på 23-åringen. Bild hevder nemlig at også Manchester United og Manchester City viser interesse for den sveitsiske landslagsspilleren.

Denne uken meldte tidligere Aston Villa-manager Tim Sherwood at han tror Ross Barkley kommer til å signere en permanent avtale med Birmingham-klubben. Engelskmannen er for øyeblikket på lån hos Aston Villa fra Chelsea og har fått en lovende start denne sesongen. Aston Villa-sjef Dean Smith hevder imidlertid at de foreløpig ikke har diskutert noen permanent overgang for Barkley, skriver Birmingham Mail.

Sheffield United har tidligere vist interesse for Readings midtbanespiller John Swift. Nå skriver Sheffield Star at klubben igjen skal være interessert i 25-åringen. Årsaken skal være at John Lundstram foreløpig har til gode å signere en ny kontrakt med Sheffield United og klubben ser på Swift som en mulig erstatter.

Mesut Özil skal på ingen måte være en del av planene til Arsenal-manager Mikel Arteta. Denne uken ble det klart at spanjolen ikke engang registrerte Özil til Arsenals Premier League-tropp. The Sun skriver at den tyske midtbanespillere kan komme til å flytte til Amerika for å spille for MLS-klubben DC United.