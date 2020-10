Fredagens Premier League-rykter

Liverpool kobles med midtstopper, Pep Guardiola kan få ny jobb og Ryan Giggs er pessimistisk på Manchester Uniteds vegne.

Victor Font seiler opp som favoritt til å bli ny president i Barcelona. Han skal ha et ønske om å hente tidligere manager, og spiller, Josep Guardiola tilbake til klubben, melder Sky Sports. Guardiola er inne i sitt siste kontraktsår med Manchester City.

Liverpool skal angivelig være interessert i Napolis Kalidou Koulibaly og kan komme til å legge inn et bud på midtstopperen i januar, hevder Calciomercato.

Tottenham-forsvarer Toby Alderweireld kan komme til å forlate Premier League når kontrakten med Spurs går ut i 2023. Det sier belgierens far, ifølge Teamtalk.

En annen belgier med tilknytning til Tottenham, Jan Vertonghen, som nå spiller for Benfica, mener tidligere Spurs-manager Mauricio Pochettino ønsker seg en jobb i Premier League og at han har siktet seg inn mot Manchester United, melder Daily Star.

Arsenals-midtbanemann Matteo Guendouzi forteller i et intervju at lagkompisene Mesüt Özil og Bernd Leno anbefalte ham å gå på lån til tyske Hertha Berlin, ifølge Kicker. Franskmannen ble lånt ut mot tampen av overgangsvinduet.

Skaden til Liverpools Fabinho er ikke så ille som klubben først skal ha fryktet og i beste fall blir brassen ute i kun tre kamper, melder The Mirror.

Theo Walcott er lånt ut fra Everton til Southampton og nå hinter han om at han gjerne går tilbake til moderklubben permanent, skriver Liverpool Echo.

Ryan Giggs er pessimistisk på vegne av gamleklubben Manchester United og mener det kan gå 15-20 før klubben igjen vinner Premier League, skriver Metro.

Chelsea-manager Frank Lampard sier i et intervju at han alltid har hatt troen på at Christian Pulisic skulle lykkes i Premier League, ifølge ESPN. Amerikaneren fikk en litt treg start i England etter overgangen fra Borussia Dortmund, men er nå i ferd med å slå ut i full blomst.

Manchester Uniteds nye midtbanemann kan bli klubbens svar på Bayern Münchens Thomas Müller, mener tidligere Bayern-spiller Owen Hargreaves. Eksperten uttalte dette i studio hos BT Sport etter Uniteds 5-0-seier over RB Leipzig.