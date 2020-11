Fredagens Premier League-rykter

Paul Pogba skal være aktuell for for en overgang til Real Madrid til sommeren.

Ole Gunnar Solskjær får mye spalteplass i de engelske avisene etter at Manchester Evening News torsdag skrev at Manchester United har kontaktet Mauricio Pochettino. Argentineren skal være aktuell som Solskjærs erstatter dersom United velger å sparke nordmannen.

Daily Star hevder Solskjær kan få sparken dersom United taper mot Everton i helgen, mens mer troverdige The Athletic og Sky Sports melder at Solskjær trolig blir sittende i sjefsstolen uavhengig av helgens resulatet. Fra det holdet meldes det at nordmannen har støtte fra både styret og spillerne.

Tottenham-eier Daniel Levy har tilbudt Heung-min Son samme lønn som Harry Kane, for å forsikre seg om at sørkoreaneren blir værende i klubben, skriver The Express. Ifølge avisen har Kane en grunnlønn på 200.000 pund i uka.

Flere av Europas største klubber følger nøye med Mönchengladbach-duoen Marcus Thuram og Alassane Plea, skriver Bild. Manchester City, Barcelona og Juventus skal være blant klubbene som vurderer angrepsspillerne.

Real Madrid kan komme til å gjøre et forsøk på å signere Paul Pogba fra Manchester United neste sommer, skriver AS. Franskmannen skal ha et ønske om å spille under Zinedine Zidane, og det kan tenkes at Manchester United vil cashe inn på Pogba før kontrakten går ut i 2022.

Ozan Kabak er Schalke 04s heteste salgsobjekt inn mot neste overgangsvindu, og klubben kan være villig til å selge midtstopperen, som har blitt koblet til AC Milan, skriver Bild. Fremgangen til stoppermakker Malick Thiaw gjør at bundesligaklubben er åpne for å slippe Kabak, men nå viser Liverpool interesse for Thiaw, skriver avisen.

Diogo Jota har fått en glitrende start på Liverpool-karrieren, til tross for begrenset spilletid. Ifølge The Mirror var portugiseren Liverpools andrevalg på overgangsmarkedet - etter Watford-spiller Ismaila Sarr.

Middlesbrough-manager Neil Warnock håper å forsterke spillerstallen i januar, forhåpentligvis i jakten på opprykk til Premier League. Northers Echo skriver at Kamil Grosicki fra WBA og Evertons Yannick Bolasie er spillere som vurderes.