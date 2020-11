Fredagens Premier League-rykter

Chelsea vurderer å selge stjernespillere, for å gjøre plass til Declan Rice i stallen.

Wolves er i ferd med å bli mer og mer irritert på kantspilleren Adama Traore, som ennå ikke har signert ny kontrakt med klubben, skriver nettstedet 90min. Den spanske landslagsspilleren ble i prinsippet enig om en forlengelse forrige uke, men signaturen lar foreløpig vente på seg.

Chelsea vil legge inn et nytt bud på Declan Rice i januar, hevder Football Insider. Klubben fra Vest-London må imidlertid trolig selge et par av sine mer etablerte spillere før West Ham-spilleren eventuelt kan komme inn. Nettstedet hevder klubben vil lytte til bud på Jorginho, Antonio Rudiger og Marcos Alonso.

Manchester United skal ha kommet med et formelt bud på Critiano Ronaldo, skriver portugisiske Record. Juventus, som hentet 35-åringen for å nærme seg Champions Leauge-trofeet, skal være villige til å la portugiseren gå dersom de ikke lykkes denne sesongen heller.

Liverpool vurderer å hente Daryl Janmaat som en korttidsløsning på grunn av skadeproblemene i forsvar. Nederlenderen, med lang fartstid i Premier League, ble enig med Watford om å terminere kontrakten i oktober.

På lengre sikt håper Liverpool at Dayot Upamecano kan bli klubbens redning på stopperplass, skriver The Athletic. Første mulighet til å sikre seg midtstopperen fra Leipzig er når overgangsvinduet åpner igjen i januar.

Koblingen mellom Arsenal og Red Bull Salzburg-spiller Dominik Szoboszlai nevnes stadig i britiske aviser. I dag skriver The Mirror at det er fornyet optimisme i Arsenal-leiren etter at ungarerens agent avviste påstander om at en Leipzig-overgang er aktuelt.

Slaven Bilic sin fremtid i West Bromwich synes utrygg etter åtte seriekamper uten seier. Ifølge The Mirror er Lee Bowyer blant navnene klubben vurderer som eventuell erstatter. Den tidligere Leeds-spilleren trener i dag Charlton.

Christian Eriksen innrømmer at overgangen fra Tottenham til Inter ikke har blitt slik han hadde håpet på.

- Nei, det er ikke hva jeg drømte om. Jeg tror alle fotballspillere gjerne vil spille så mye som mulig, men det er treneren (Antonio Conte) som bestemmer, sier Eriksen til danske TV 2.

