Fredagens Premier League-rykter

Overgangsryktene begynner igjen å få vann på mølla inn mot januarvinudet.

Ifølge den engelske avisen The Mirror er Manchester City fast bestemt på å signere Lionel Messi fra Barcelona. Etter at Pep Guardiola signerte ny kontrakt med Premier League-klubben torsdag, samtidig som Messi nok en gang uttalte seg noe kritisk om situasjonen i Barcelona, har ryktene igjen fått vann på mølla.

Den spanske avisen Marca slår fast at Manchester United og PSG vil kjempe en hard kamp med Real Madrid om å kjøpe det franske vidunderbarnet Eduardo Camavinga fra Rennes.

Sergio Ramos skal ifølge 90min.com stå på ønskelisten til flere Premier League-klubber. Det er fremdeles usikkert om 34-åringen vil signere ny kontrakt med Real Madrid, dermed har spekulasjonene startet om spanjolens fremtid.

Real Madrid ønsker også å forsterke laget. Ifølge Marca har de bestemt seg for å sette inn et støt for å sikre seg David Alaba fra Bayern Munchen. Den 28 år gamle østerrikerens kontrakt går ut til sommeren og kan være på vei bort fra klubben.

The Guardian rapporterer at Olivier Giroud nå seriøst vurderer å forlate Chelsea i januar for å beholde landslagsplassen hos Frankrike inn mot EM 2021.

Miguel Almiron kan være på vei bort fra Newcastle. Ifølge 90min har agentene allerede begynt å tilby 26-åringen til andre klubber.

The Sun hevder at Sami Khedira ønsker seg til Premier League og nevner Everton og Manchester United som potensielle klubber.

The Mirror skriver at den nigerianske milliardæren Orji Kalu forsøker å kjøpe 35 % av Arsenal. Kalu skal ha uttalt at han ønsker å bringe trofeer tilbake til nord-London-klubben.

