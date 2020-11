Fredagens Premier League-rykter

Manchester United gir ikke opp ving, Borussia Dortmund-topp uttaler seg om Erling Braut Haalands framtid og Liverpool vil prøve å selge duo.

Manchester United har ikke gitt opp håpet om å sikre seg Ousmane Dembele fra Barcelona. Det er likevel viktig for Premier League-klubben at de får låne franskmannen og at det ikke er snakk om et permanent kjøp, melder Sport.

Erling Braut Haaland storspiller i Borussia Dortmund og større klubber har nok allerede nordmannen på blokka, men sportsdirektør Michael Zorc sier at han ser for seg at den målfarlige spissen blir i klubben i en del år framover, ifølge Goal.

LES OGSÅ: Glimt skal ha fått brev fra Real Madrid etter gullbragden: - Har fått bekreftet at det er ekte

Chelsea ser på muligheten til å hente midtstopperen Jose Gimenez fra Atletico Madrid, hevder The Sun.

Tottenham skal være interessert i Leicester-vingen Demarai Gray og kan komme til å hente 24-åringen gratis i januarvinduet, melder Daily Express.

Liverpool håper å innkassere rundt 30 millioner pund i januar ved et salg av duoen Divock Origi og Xherdan Shaqiri, hevder Daily Express.

Barcelona kan komme til å gjøre et framstøt mot Liverpool-angriperen Sadio Mané og midtbanemannen Geroginio Wijnaldum neste sommer, ifølge Daily Star.

LES OGSÅ: Sivert (23) ble beste nordmann i Fantasy Premier League sist sesong: Dette gjør han før tiende runde(+)

Manchester United skal ha tilbudt den nederlandske spilleren Timothy Fosu-Mensah en ny kontrakt. Hans nåværende avtale går ut til sommeren, skriver Manchester Evening News.

West Bromwich Albion følger med på utviklingen til Celtic-spilleren Olivier Ntcham, hevder Football Insider.

Aston Villa vurderer å hente vingen Milot Rashica fra Werder Bremen i januarvinduet, men spilleren er også koblet til RB Leipzig, Bayer Leverkusen og Wolfsburg, ifølge Kreiszeitung.

LES OGSÅ: Klopp raser og kommer med klar beskjed angående kampprogrammet: - Det er et enormt problem

Klubber som Leeds, Burnley, Fulham og Leicester følger alle med på QPR-vingen Bright Osayi.Samuel, skriver LancsLive.

Presidentkandidat i Barcelona, Emili Rousaud, sier han ønsker å hente inn to klassespillere til klubben om han bli valgt, der én av dem er Neymar fra PSG, ifølge Marca.

Lyon har vraket Houssem Aouar til søndagens kamp mot Reims etter at 22-åringen nektet å varme opp som innbytter i en kamp mot Angers. Aouar har lenge blitt koblet med Arsenal, skriver L'Equipe.

