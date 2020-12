Fredagens Premier League-rykter

Tidligere Liverpool-speider med avsløring, duo på vei vekk fra Chelsea og spiss kobles med Premier League-klubber.

Arsenal og Liverpool kobles begge med Brightons defensive midtbanespiller Yves Bissouma. Det er Talksport som setter spilleren i forbindelse med klubbene.

Tidligere Leeds-spiller Jonathan Woodgate har hatt en speiderrolle i Liverpool og i Jamie Carraghers podkast avslører han at han blant andre anbefalte den røde klubben å hente Theo Hernandez, som nå er i AC Milan, for noen år tilbake. Han sier videre at spillere som Diego Llorente og Ruben Dias var andre han fulgte tett i jobben.

LES OGSÅ: Debatten raser etter Klopps tirader: - Hvorfor skulle han støtte Solskjær?

Både Antonio Rüdiger og Fikayo Tomori kan forsvinne fra Chelsea i løpet av januar, hevder ESPN. Førstnevnte, som kun har startet én kamp for de blå i Premier League denne sesongen, kobles med blant andre Barcelona.

Tottenham, Everton og Atletico Madrid skal alle være interessert i å sikre seg den polske spissen Arkadiusz Milik fra Napoli, ifølge spanske AS.

West Ham skal være i ferd med å sikre seg signaturen til den danske U21-spilleren Fredrik Alves Ibsen, melder Sky Sports. Prislappen ligger på 1,2 millioner pund.

LES OGSÅ: Troy Deeneys uttalelser etter Jimenez hodeskade vekker oppsikt: - Idiotisk

Barcelonas Ousmane Dembele har lenge blitt koblet med Manchester United, men nå skriver ESPN at katalanerne har gått i forhandlinger med franskmannen om en ny avtale, for å fekte vekk interessen fra Premier League-klubben.

Wayne Rooney har som kjent vist interesse for managerjobben i Derby, men han kan få konkurranse fra Aston Villa-assistent John Terry, melder Goal.com.

Tidligere Arsenal-keeper David Seaman mener at hans gamle klubb bør prøve å sikre seg Wilfried Zaha fra londonkollega Crystal Palace, ifølge London Evening Standard.

LES OGSÅ: Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold reagerer: - Det er urettferdig!

Tottenham-manager José Mourinho mener selv han har rundt 15 til 20 gode år igjen av karrieren som manager. Det sier han til iSport.

Arsenals Lucas Torreira er utlånt til spanske Atletico Madrid, men til The Sun sier tidligere Arsenal-spiller Gilberto Silva at midtbanemannen fortsatt kan ha en framtid i londonklubben.

Newcastle ønsker å sikre seg backen Brandon Williams fra Manchester United. Han har ikke startet en kamp for klubben i 2020/21-sesongen, skriver Daily Star.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene