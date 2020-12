Fredagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United jobber med å bli kvitt spiller i januar.

Argentineren Marcos Rojo er sulten på mer spilletid og det er noe han ikke får i Manchester United om dagen. Rojos avtalte går ut til sommeren, men United har muligheten til å forlenge kontrakten med ytterligere ett år. Det kommer de imidlertid neppe til å gjøre. The Athletic skriver at klubben nå prøver å sørge for at Rojo forlater klubben i januar. Newcastle skal blant annet være interessert i å hente argentineren på lån.

Tottenham ble i sommer koblet til Napoli-spiss Arkadiusz Milik, men endte opp med å hente Carlos Vinicius på lån fra Benfica med opsjon på kjøp. Spurs kobles likevel stadig til Milik og skal nå ha fått beskjed at det vil koste dem 13,5 millioner pund å signere polakken, melder Goal. Spissen har ikke blitt enige med Napoli om en ny kontrakt og klubben håper nå å kvitte seg med han i januar. Atletico Madrid og Juventus er også klubber som bli koblet til Milik.

Wolverhampton skal være på spissjakt etter at deres stjernespiss Raul Jimenez pådro seg et kraniebrudd i oppgjøret mot Arsenal. Daily Mail skriver at Wolves følger med på situasjonen til Liverpool-spiss Divock Origi som kan komme til å forlate Merseyside-klubben i januar. Wolverhampton blir også koblet til Valencia-spiss Maxi Gomez.

Brighton har gitt den australske målvakten Mat Ryan beskjed om at han står fritt til å finne seg en ny klubb når overgangsvinduet åpner. Det er nettstedet Football Insider som hevder at Brighton ikke har planer om å satse videre på Ryan og at klubben er åpne for å kvitte seg med spilleren.

Daily Express skriver at Manchester United kan komme til å prøve seg på West Ham-stjernen Declan Rice til sommeren. 21-åringen fortsetter å være en svært viktig brikke for West Ham, men blir stadig koblet bort fra klubben. Fra før av skal Chelsea ha vist stor interesse for spilleren og Daily Express skriver at det fortsatt er London-klubben som er favoritter til å signere Rice dersom han forlater West Ham.

Presset øker på Sheffield United-manager Chris Wilder som torsdag gikk på et nytt tap i Premier League da de fikk Manchester United på besøk. Wilder har kun klart å lede sitt lag til ett poeng denne sesongen og Sheffield United befinner seg helt sist på tabellen. Wilder sier imidlertid at han ikke er bekymret for jobben sin, skriver Goal.

Sergio Romero ser ut til å forlate Manchester United når overgangsvinduet åpner i januar. The Athletic skriver at Manchester-klubben skal være i forhandlinger med en spansk klubb om en låneavtale som vil vare ut den tiden han har kontrakt med United. Romero har tidligere blitt koblet til Inter Miami, men lønnskravet til keeperen skal være for høyt for MLS-klubben.

