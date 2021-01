Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjærs tredjekeeper er for tiden i Argentina.

Manchester Uniteds argentinske keeper Sergio Romero er ventet å returnere til klubben neste uke for å diskutere fremtiden i klubben, skriver Sky Sports. 33-åringen er langt bak i keeperkøen på Old Trafford, og skal ha blitt innvilget ferie sammen med landsmann Marcos Rojo.

Fenerbahce-sjef Erol Bulut sier situasjonen rundt klubbens signering av Arsenals Mesut Özil vil bli klarere de neste dagene, melder Mirror.

Manchester City er nære å signere Dario Sarmiento, av mange kalt «Mini Messi», skriver Talksport. 17-åringen spiller til daglig for Estudiantes i hjemlandet Argentina.

Foot Mercato skriver at Newcastle har kontaktet Monaco for en overgang for den franske backen Djibril Sidibe.

Shrewsbury Town risikerer å måtte si fra seg plassen i FA-cupen etter at kampen mot Southampton ble utsatt som følge av flere positive koronatester, skriver The Guardian.

Chelsea-eier Roman Abramovich har donert Stamford Bridges hotellrom til ansatte i helsevesenet i England, skriver Independent.

Watford-manager Xisco Munoz har bedt sine spiller om å kjempe som dyr når hans lag møter Manchester United i FA-cupen lørdag.

Newcastle-manager Steve Bruce er ifølge 90min interessert i å hente ikke bare én og to, men tre spillere fra Manchester United på lån denne måneden. Både Brandon Williams, Phil Jones og Jesse Lingard skal være på blokka til Bruce.

Husker du Inters tidligere høyreback Maicon? Han har blitt 39 år, og er nå på vei tilbake til europeisk fotball, melder Fabrizio Romano. Brasilianeren er nemlig i ferd med å signere for Sona - en klubb som hører hjemme i 4. divisjon i Italia.

Reklame Denne kalenderen gjør hjemmekontoret levelig