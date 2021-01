Fredagens Premier League-rykter

Gareth Bales andre periode i Tottenham ser ut til å ende til sommeren.

Gareth Bale har ikke vært en av Jose Mourinhos mest betrodde siden han dro ut på lån fra Real Madrid før sesongen. Nå skriver The Times at waliseren mest sannsynlig kommer til å forlate Spurs når låneavtalen går ut til sommeren.

I Manchester United går Odion Ighalos låneavtale med klubben fra Shanghai Shenhua ut i slutten av januar, og ifølge ESPN er spissen interessert i en overgang til MLS.

En som for øyeblikket holder til i den kinesiske ligaen er sørkoreaneren Kim Min-jae, som spiller for Beijing Guoan. The Mirror melder at både Tottenham og Chelsea er interessert i den 24 år gamle midtstopperen.

Chelsea er også blant lagene som er koblet til RB Leipzig-stopper Dayot Upamecano, sammen med andre storklubber som Liverpool, Manchester United og Bayern München. Den tyske storklubben skal imidlertid ikke vurdere å selge franskmannen ifølge The Guardian, til tross for at han angivelig kan dra for 37,4 millioner pund til sommeren.

Arsenal skal følge med på den israelske vingen Manor Solomon, som til daglig holder til i Ukraina og Shakhtar Donetsk. Ifølge The Guardian kan London-klubben komme med et bud til sommeren.

Aston Villa skal være interessert i å hente David Brooks fra Bournemouth nå i januar. Det skriver Talksport.

På vei ut portene fra Villa Park kan midtbanespilleren Conor Hourihane være, for ifølge Football Insider er klubben forberedt på å låne ut iren nå i januar.

Aston Villa-backen Frederic Guilbert skal også ha fått det grønne lyset til å forlate klubben. Football Insider skriver imidlertid at franskmannen har avslått et tilbud fra tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Brighton-forsvarer Tariq Lamptey imponerte stor innledningsvis på sesongen, og skal ha skapt interesse fra blant annet den tyske giganten Bayern München. Ifølge Talksport nærmer imidlertid høyrebacken seg en ny langtidskontrakt med Premier League-klubben.

Sebastien Haller forlot nylig West Ham til fordel for Ajax, og ifølge Eurosport har The Hammersnå sett seg ut en ny spiss. Reims' Boulaye Dia er mannen det er snakk om, og kan angivelig forlate den franske klubben for 15 millioner pund.

