Fredagens Premier League-rykter

En Premier League-retur for Christian Eriksen virker vanskelig, storklubb har meldt interesse for en av verdens mest ettertraktede spillere og kampen om Joshua King tilspisser seg.

Leicester ser ut til å droppe muligheten til å hente danske Christian Eriksen tilbake til Premier League. Inter er kun villig til låne vekk midtbanemannen om en klubb sier seg villig til å betale hundre prosent av lønnen hans og den er på solide 300.000 pund, skriver The Telegraph.

Bayern München har bekreftet at de er interessert i RB Leipzig-stopperen Dayot Upamecano, som skal være tilgjengelig for rundt 40 millioner pund til sommeren, melder Mirror. Klubber som Liverpool, Chelsea og Manchester United har også blitt koblet med forsvarsspilleren.

Tottenham-spiller Dele Alli skal ha bedt klubbens styreformann Daniel Levy om å ikke blokkere en mulig overgang til franske PSG, ifølge nettstedet 90min.

Arsenal er på jakt etter en back som kan være back up for Kieran Tierney på venstresiden og håper å få noen på plass før vinduet stenger, melder Daily Express.

Til tross for at det er stor interesse fra mange klubber, så skal Real Madrids Martin Ødegaard være nær en låneovergang til Arsenal, ifølge Sport.

Crystal Palace-spilleren James McCarthy skal være på ønskelisten til den skotske storklubben Celtic, ifølge Daily Mail.

West Ham kan komme til å senke sitt priskrav på midtbanespilleren Declan Rice til rundt 50 millioner pund, på grunn av de økonomiske ringvirkningene som koronapandemien har hatt, skriver nettstedet 90min.

West Ham vurderer å legge inn et forbedret bud på Bournemouths Joshua King og skal være villig til å hoste opp 16 millioner pund for nordmannen, melder The Sun. Burnley skal også være interessert i King, ifølge Sky Sports.

Det er ventet at Moises Caicedo ankommer England fredag for å sluttføre sin overgang til Brighton verdt 4,5 millioner pund, melder Sky Sports.

Wolverhampton skal være i forhandlinger om en overgang for spissen Willian José fra Real Sociedad, men spanjolenes manager Imanol Alguacil hevder imidlertid han forventer at spilleren fortsatt er tilgjengelig for kamp denne helgen, ifølge Birmingham Mail.

Marseille-manager André Villas-Boas har kalt Aston Villas bud på midtbanespilleren Morgan Sanson for patetisk, skriver Daily Mail.

Bayern München-topp Karl-Heinz Rummenigge sier at klubben ikke kommer til å selge vingen Leroy Sané, selv om det har blitt begrenset med spilletid for ham etter at han kom fra Manchester City i Premier League, ifølge Manchester Evening News.

Everton skal være åpne for å selge brasilianeren Bernard, men bare om en annen klubb er villig til å betale 9 millioner pund for 29-åringen, hevder Telegraph.

