Fredagens Premier League-rykter

West Ham har bestemt seg for å bruke opsjonen for å kjøpe Said Benrahma fra Brentford, melder Eurosport. West Ham betalte 4,25 millioner pund for å låne 25-åringen og betaler ytterligere 21,75 millioner pund for å kjøpe ham fri, melder kanalen.

Chelsea skal være interessert i å hente både Erling Braut Haaland og David Alaba til sommeren, melder Sky Sports. London-klubben kan imidlertid regne med tøff konkurranse om begge spillerne, og Alaba skal være nær en overgang til Real Madrid.

Ainsley Maitland-Niles har kun startet fem kamper for Arsenal denne seosongen og vurderer nå å gå på lån før overgangsvinduet stenger, skriver The Mirror. 23-åringen håper å være aktuell for Englands EM-tropp til sommeren og vet at han da er avhengig av mer spilletid.

Thomas Tuchel tok denne uken over Chelsea etter at Frank Lampard fikk sparken. Ifølge Goal.com har tyskeren ingen planer om å hente inn nye spillere til klubben i dette overgangsvinduet.

Paris Saint-Germain vil vurdere å selge Kylian Mbappe til sommeren dersom partene ikke kommer til enighet om ny kontrakt, skriver Marca. 22-åringen har kontrakt med klubben fram til sommeren 2022 og vil ikke risikikere at stortalentet forlater PSG gratis. Liverpool og Real Madrid har blitt koblet til angrepsspilleren.

Arsenal-manager Mikel Arteta sier klubben vil se på mulighetene for å forlenge Martin Ødegaards opphold utover denne sesongen. Nordmannen, som er på lån fra Real Madrid, kan få sin Premier League-debut mot Manchester United lørdag.

Newcastle skal være interessert i å hente Jetro Willems tilbake til klubben. 26-åringen var forrige sesong lånt inn fra Eintracht Frankfurt. Nederlenderen har slitt med en skade så langt denne sesongen og har ikke spilt en kamp i Bundesliga.

Jean Micahel Seri er på vei bort fra Fulham. Ifølge The Guardian nærmer 29-åringen seg en overgang til franske Bordeaux.

Både Arsenal og Stoke viser interesse for Stoke-stopper Nathan Collins, melder Team Talk. Ifølge nettstedet krever Championship-klubben over 15 millioner pund for den irske 19-åringen.

